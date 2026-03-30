Muere padre de Curvy Zelma: la participante de La Casa de los Famosos enfrenta duelo en plena nominación

Curvy Zelma, con una expresión seria y un fondo vibrante, se prepara para su participación en La Casa de los Famosos Telemundo 2026. (Curvy Zelma: Instagram)

La mañana de este 30 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de Abraham Cherem Kanan, padre de la conductora y creadora de contenido Curvy Zelma, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos de Telemundo.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa Sale el Sol.

El conductor interrumpió la emisión para enviar condolencias a la familia de Linda Cherem, hermana de Curvy Zelma, quien forma parte del matutino. El anuncio sorprendió a la audiencia y colocó la atención en la situación que enfrenta la participante dentro del reality.

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa oficial del fallecimiento. (Curvy Zelma: Instagram)

¿De qué murió el padre de Curvy Zelma?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, en 2022, Curvy Zelma compartió que su padre atravesó un episodio de salud delicado tras la amputación de una pierna a causa de una trombosis.

En ese momento, la conductora habló con franqueza sobre su relación familiar. Reconoció que no era cercana a su padre, pero también expresó que esa experiencia marcó un punto de cambio en su vínculo.

¿Curvy Zelma dejará La Casa de los Famosos?

La noticia llega en un momento clave dentro del reality. Curvy Zelma se encuentra nominada esta semana y este lunes corresponde a la gala de eliminación. Hasta ahora, no existe confirmación sobre si la producción ya le informó sobre el fallecimiento de su padre.

En este tipo de formatos, la decisión recae en el participante. Puede optar por abandonar la competencia para atender la situación personal o continuar dentro del programa con apoyo psicológico. La incertidumbre sobre su permanencia crece conforme se acerca la eliminación.

Curvy Zelma ha destacado en otros realities. (IG: survivormexico)

Curvy Zelma se ha consolidado como una de las figuras más directas de la temporada, lo que ha fortalecido su conexión con la audiencia. Su discurso frontal y su apertura sobre temas personales la colocaron como una de las participantes más comentadas.

La muerte de su padre podría cambiar el rumbo de su participación. Su historial público muestra el valor que otorga a la familia, por lo que su posible salida no se descarta.

Por ahora, la producción de La Casa de los Famosos no ha emitido una postura oficial. La audiencia permanece atenta a la decisión que tomará la conductora en medio de un duelo que coincide con uno de los momentos más decisivos del programa.