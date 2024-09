AMLO insiste en lanzar ataques contra España: “Le faltó al respeto a la presidenta”

AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que España está faltando al respeto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Con el asunto de España, están faltando al respeto, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa, está diciendo o sugiere que fue una cuestión política, ¡sí, claro que fue una situación política!, de qué otra índole va a a ser una decisión así, pues tiene que ser política”, reiteró el primer mandatario.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que fue una decisión de Sheinbaum Pardo y que en cuanto supo su postura la respaldó.

“Ojalá que antes de opinar piensen que en México se está llevando a cabo una transformación pacífica, pero profunda, que arranca de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo”, manifestó AMLO en el Salón Tesorería.

López Obrador ya había refrendado su apoyo a la presidenta electa, pues declaró que no solo él estaría a su favor, sino que también miles de mexicanos respaldarían la decisión que tomó Sheinbaum. Dado que la futura mandataria explicó que no invitó al Rey Felipe VI debido a su negativa con AMLO. En su discurso, el dirigente explicó que las diferencias con el Gobierno de España, no se tendrán con el pueblo, “estamos hablando de diferencias con la monarquía española”

Esta semana, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, causó revuelo por la expedición de una carta tras la negativa del rey Felipe VI a la ceremonia de transición de gobierno el 1 de octubre. Sin embargo, este tema se discutió durante La Mañanera del 25 de septiembre, en la cual, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó una serie de declaraciones respecto a la relación entre el México y España.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario recibió cuestionamientos respecto a la negativa de España y la nula respuesta a la carta que envió López Obrador en 2019, a lo que aludió que el origen del problema no se involucraba con las relaciones del pueblo.