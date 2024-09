“¡Te amo!”; así fue el emotivo mensaje de reconciliación entre Gala Montes y su mamá en LCDLFM

El momento conmovió a los participantes y a toda la audiencia por la relación entre ambas. (Captura de pantalla ViX+)

Nos encontramos a escasos días de que la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos México’ llegue a su fin, y aunque hubo muchos problemas por parte de algunos integrantes, las buenas acciones llegaron al programa. Así lo demostró Crista Montes, madre de Gala, quien le envió un emotivo mensaje de reconciliación que hizo llorar a la actriz.

Para nadie es un secreto que la joven artista ha tenido diversas problemáticas con su madre a quien ha acusado de haberla puesto a trabajar desde muy pequeña lo que, para ella, fue muy complicado pues su niñez fue totalmente diferente a la de los demás.

Como consecuencia, Gala reveló previo a entrar a LCDLFM que fue diagnosticada con ansiedad y un cuadro importante de depresión lo que la ha llevado a replantear su modo de vida e incluso habría sido una de las razones por las que decidió participar en el programa.

Lo anterior fue utilizado en diversas ocasiones por participante del Cuarto Tierra quienes intentaron desestabilizar a la actriz haciendo referencia a las problemáticas que ha vivido con su madre y que se hicieron de dominio público, sin lograr su cometido.

Adrián Marcelo utilizó los problemas de Gala con su mamá para atacarla. (IG: @sargentomatute // Vix)

¿Qué dijo la mamá de Gala?

Han pasado 67 días de que la joven actriz ingresó a uno de los realitys más polémicos de la televisión mexicana y donde se ha expuesto hablando de la salud mental y la importancia de ir con especialistas para tratar estos padecimientos.

No obstante, a lo largo del programa Gala dejó ver que ha logrado avanzar y reconoce las virtudes y defectos que ha tenido su madre durante toda su vida, incluso en una de las dinámicas mencionó que es la persona que más la inspira y que, pese a los problemas que han tenido, es lo más importante para ella. Ante estas declaraciones, la señora Crista Montes declaró:

“No me pierdo el programa en un solo día. Me he sentido muy contenta de que me han mencionado en el programa y de que me dedicaste la canción de Ana Bárbara, me hiciste llorar y me encantó”.

“El día que te preguntaron quién es la persona más influyente en tu vida, me encantó que dijeras que era yo. Quiero decirte también que te he visto muy contenta. No me pierdo ni un solo capítulo. Siempre estaré aquí contigo, ahora que salgas, búscame, aquí estaré. Te amo”.

Uno de los momentos más emotivos de la casa ocurrió durante la gala de eliminación del primer finalista. Crédito: ViX

Gala reacciona al mensaje de su madre

Luego de que la producción le mostrara el mensaje, la finalista de ‘La Casa de los Famosos México 2′ externó su alegría por las palabras de su mamá y confirmó que se encuentra mucho mejor, a tal grado que considera que el programa fue una catarsis para sanar muchas heridas.

“Mamá, yo también te amo. Por supuesto que te voy a buscar. Sabes que eres el amor de mi vida y la luz de mis ojos, pero también tenía que compartir otras cosas de mi vida, tenía que crecer”, dijo.

“Hoy estoy más en paz que nunca y de verdad me voy de este programa agradecida. No pensé que La Casa de los Famosos me ayudara a sanar tantas cosas, tantas heridas, tantos vacíos, tantos problemas”,