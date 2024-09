Segalmex, el “negrito en el arroz” del combate a la corrupción durante el sexenio de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata del único caso de corrupción dentro de su gobierno y apuntó que habría una investigación a fondo (Foto: Archivo)

En 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó el organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual se encargaría de coordinar los esfuerzos de Liconsa y Diconsa para asegurar en todo el país el abasto y distribución de productos alimenticios básicos a precios accesibles, especialmente en zonas rurales y marginadas.

Durante el transcurso del sexenio, Segalmex, dirigida por Ignacio Ovalle, enfrentó diversos problemas como presuntos casos de corrupción y malversación de fondos, según reconoció el propio presidente López Obrador, aunque atajó que su director fue engañado por algunos de sus colaboradores.

Las denuncias públicas por un supuesto desvió por casi 15 mil millones de pesos (superior a la Estafa Maestra del sexenio pasado) derivó en investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Es un programa mucho muy bueno, entonces quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios”, comentó el 29 de junio de 2023 en su conferencia mañanera.

El periodista señaló que la noche en el resort en el que fue captado Ovalle, cuesta alrededor de 20 mil pesos Crédito: X @CarlosLoret

“Nos dolió mucho este fraude”, admitió López Obrador, quien tomó la bandera de la lucha contra la corrupción durante su campaña presidencial de 2018. Por ello, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) atraería el caso, sin embargo, Ovalle fue misteriosamente exonerado de forma pública por el propio mandatario.

En esa misma conferencia, López Obrador atajó que las cifras manejadas en espacios periodísticos eran exageradas y señaló que hasta ese momento se tenía comprobado un desfalco por 9 mil 500 millones de pesos y aseguró que su administración ya trabajaba en la recuperación de buena parte de los recursos.

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno y como no queremos que quede ninguna mancha porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales cuyo distintivo ha sido la corrupción y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”, sentenció el Ejecutivo federal.

Un año después, casi por concluir su mandato, el caso no ha sido resuelto por completo, y aunque se ha vinculado a proceso a algunos presuntos responsables todavía no existe una versión oficial sobre la dimensión del desfalco.

El presidente dijo que le pidió al fiscal general de la República no dejar pendiente la investigación. Crédito: Gobierno federal

A través de diversas investigaciones periodísticas se revelaron deficiencias en la transparencia y rendición de cuentas respecto a la gestión de sus programas y recursos. También se evidenciaron los problemas en la distribución y abasto de productos.

Para su inicio de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que fusionará Segalmex con Diconsa para así crear un nuevo organismo llamado ‘Alimentación para el Bienestar’.

“(Segalmex) tuvo sus problemas que ya conocen algunos y otros también que se derivan de que son tres unidades, entonces lo vamos a concentrar en una sola donde estén todas las Tiendas Diconsa, que ya no las vamos a llamar así sino Tiendas del Bienestar, y esta nueva área operaría los precios de garantía que se crearon ahora”, dijo la presidenta electa.

El presidente asegura que Segalmex no manchará la imagen de su sexenio debido a que habrá justicia y se aplicarán sanciones a los responsables. (Gobierno de México)

Quiénes han sido detenidos por el caso de corrupción en Segalmex

Como parte de la investigación por corrupción en Segalmex, han sido detenidas algunos funcionarios de alto nivel, entre ellas, René N, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, acusado de aprobar la transferencia de 700 millones de pesos a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) sin el aval correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Manuel N, anterior titular de la Dirección Comercial de Segalmex, se encuentra también bajo investigación por autorizar la compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. sin realizar la necesaria licitación pública.

Por otro lado, Jorge N, ex titular del Área de Operaciones de Diconsa, enfrenta cargos por la adquisición de azúcar que nunca llegó a ser registrada por Segalmex, lo cual sugiere un posible desvío de recursos públicos. Estas detenciones forman parte de un conjunto de medidas tomadas contra la corrupción en el marco de la 4T.

En total, la Procuraduría Fiscal informó que se han presentado 156 denuncias penales relacionadas con delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos. Como resultado de estas denuncias, se han investigado a 47 personas y se han emitido 26 órdenes de aprehensión, de las cuales 17 corresponden a particulares y 9 a funcionarios públicos, todos ellos ya detenidos.