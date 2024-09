CJNG se atribuye explosión en Zacatecas; acusa al gobernador de permitir entrar a la facción del Mayo Zambada al estado

Una explosión causó confusión y temor entre los asistentes al concierto de Julión Álvarez en la Fenaza

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó la explosión que ocurrió durante un concierto de la Feria Nacional de Zacatecas la noche del 23 de septiembre.

De acuerdo con el medio Dominio Público, que cita fuentes de seguridad, el incidente al cual las autoridades estatales aseguraron se trató de una acumulación de gas de uno de los tanques que estaban instalados en uno de los puestos de comida de la feria, el CJNG estaría detrás de estos hechos al estallar un artefacto explosivo que dañó patrullas y lesionó a al menos a 20 personas.

Las autoridades hablaron sobre el momento. Crédito: tiktok jesusalll

Los hechos ocurrieron mientras se llevaba a cabo un concierto del grupo Prófugos del Anexo de los cantantes de regional mexicano Alfredo Olivas y Julión Álvarez, mismo que se llevaba a cabo en el estado Carlos Vega Villalba, cuando un estruendo sorprendió a las 25 mil asistentes al show.

En algunos videos que circulan en redes sociales se escucha la explosión y se observa cómo sale humo de una de las gradas, sin que el evento se detuviera por completo, aunque algunas personas comenzaron a gritar.

Poco después, el cantante Julión Álvarez llamó a la calma a sus seguidores. “¿Qué pedo?¿Escucharon?, se escuchó un ruido que Protección Civil, militares, guardias y todos los encargados de seguridad están checando. Al parecer fue un tanque de gas de un puesto, de un negocio, de una casa. Aguanten poquito. Corroboramos y seguimos adelante”.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas informó en un video que la detonación fue por “acumulación en un tanque de gas en uno de los puestos de comida” y descartó que se haya tratado de “otro tipo de situación”.

“Durante el evento de cierre de la Feria Nacional de Zacatecas se reportó la explosión de un tanque de gas en las inmediaciones del estado Carlos Villalba. Esta explosión provocó lesiones en 14 personas, ninguna de ellas salvo dos necesitó intervención quirúrgica mayor. Las dos personas que necesitaron esta información se encuentran fuera de cualquier peligro, estables y con plena salud”, dijo el secretario en conferencia de prensa este 24 de septiembre.

Dominio Público informó que en la web comenzó a circular una imagen a la cual presuntamente el CJNG se atribuye el ataque:

“Lo de hoy no fue un tanque de gas, si no una llamada de atención al gobernador David que vendió el estado a los jotos de los Mayos. No se metan autoridades a una guerra que no es suya. Zacatecas es de las 4 letras”, se lee en la imagen que está firmada por El Señor de los Gallos, como se le conoce también a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Este fue el mensaje que fue colocado en varios puentes peatonales en Zacatecas. Foto: Dominio Público

En tanto, el mismo medio reportó que varias narcomantas firmadas por Los Cabrera Sarabía del Cártel de Sinaloa, los cuales presuntamente apoyan a Ismael El Mayo Zambada fueron colocadas en puentes peatonales de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

“Este aviso es para todo Gobierno estatal y municipal que apoya a las Jaliscas. Zacatecas ya tiene bandera y es MZ. A todo esos que están apoyando vamos por ustedes Cmte. Estatal 700 CMT Tenesis. Cmte. Fuerte, entre otra de la municipal de Guadalupe, Zacatecas, Morelos, Troncoso, etc.”, dice parte de la manta que tiene un sombrero.

“El mensaje, entre otras cosas, advierte que es sólo una probadita de lo que le vamos a dar. El pueblo se cuida, no se roba”, agrega el narcomensaje firmado con “Puro Cabrera, pura gente MZ (Mayo Zambada)”.