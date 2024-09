Karime Pindter cuenta cómo fue su primera borrachera con whisky cuando tenía apenas 5 años: “No me enorgullezco”

(Vix)

La segunda temproada de La Casa de los Famosos México está llegando a su final y los habitantes preparan sus últimas estrategias para ganarse los 4 millones de pesos del premio. El team Mar, integrado por Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares se convirtió en el equipo favorito de la audiencia, y tal parece que llegarán juntos hasta la final, pues Agustín, el único sobreviviente de Tierra, es el que tiene más papeletas para salir eliminado el próximo domingo.

El encierro dentro de la casa, ha permitido que los participantes cuenten más de una divertida anécdota, como la que relató recientemente Karime, una de las dos finalistas del reality show. La joven, quien es conocida por haber participado en Acapulco Shore, confesó a sus compañeros que la primera vez que se mareó por tomar alcohol tenía apenas 5 años de edad.

Los famosos se encontraban en el cuarto, listos para dormir, cuando Briggitte animó a su compañera a contar la anécdota del whisky: “Mi mamá me dejó en casa de una tía y yo estaba tomando jugo de manzana y estaba bailando Flans”.

La integrante de Mar contó divertida anécdota. Crédito: La Casa de los Famosos México

La pequeña Karime tuvo sed y se dispuso a tomar de su vaso de jugo; sin embargo, un error la llevó a probar el alcohol por primera vez: “Agarro un vaso y era igualito al del jugo de manzana y que me trago todo el vaso de whisky. Me dio mucha pena, no lo expresé y sentí bien acá (...) Seguí bailando Flans, pero sí me sentí acá, me supo a mier...”

Además, contó que pasaron dos años más para que probara, también por error, una de las bebidas mexicanas más famosas, el pulque: “Mi primer pulque fue a los 7. Estaba en casa de mi tía y yo creí que era agua de horchata. No me enorgullezco”.

Finalmente mandó un mensaje a los padres de familia para que eviten que sus hijos tomen bebidas alcohólicas a temprana edad: “Este es un mensaje para todos los papás, que le pongan un vaso de niño al niño, porque se puede confundir”.

Karime Pindter fue la primera habitante de La Casa de los Famosos México que se confirmó como finalista. La ex Acapulco Shore es una de las celebridades que tienen más apoyo en el exterior, y por tanto, más posibilidades de ganarse el jugoso premio de 4 millones de pesos.