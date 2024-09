De no creer: Metallica interpreta ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana y conquista concierto en CDMX | VIDEO

La agrupación regresó a México tars 7 años de ausencia | Foto: IG @metallica

En 2022, la agrupación de heavy metal originaria de Los Ángeles, California, Metallica, anunció que regresaría a México para hacer vibrar a los fans con sus más grandes éxitos, al tiempo de presentar un espectáculo que fuera totalmente diferente al que habían estado ofreciendo a lo largo de su carrera; sin embargo, la espera era de dos años ya que las presentaciones, al lado de Five Finger Death Punch, Greta Van Fleet y Mammoth estaban programadas para los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre de este 2024, fecha que por fin llegó y lo hizo acompañada de varias sorpresas.

El espectáculo inició a las 18:30 horas, momento en el que el Foro GNP ya comenzaba a lucir al tope de su capacidad y, tras la presentación de Mammoth y Greta Van Fleet, los angelinos sellaron su regreso al escucharse los primeros acordes de Creeping Death. James Hetfield (voz y guitarra rítmica), Lars Ulrich (batería), Kirk Hammett (guitarra principal) y Robert Trujillo (bajo) estaban de nueva cuenta ante los fans mexicanos tras siete años de ausencia y, para compensar los hechos, no solo hicieron un recorrido por su discografía, sino que también incluyeron en su setlist un tema que nadie se hubiera imaginado sonaría en un evento donde las chamarras de cuero y las botas con estoperoles abundaron: La Chona.

Como parte del M72 World Tour, Metallica incluyó temas como Ride The Lightning, …And Justice for All, King Nothing, Nothing else matters, Sad but true, Seek and destroy u Orion hicieron vibrar a los 65 mil asistentes que se maravillaron por la producción que Metallica trajo a la capital mexicana.

“Espero que les guste 72 Seasons, porque vamos a tocar más rolas”, destacó Hetfield provocando el alarido de los presentes.

Con el M72 World Tour, Metallica regresó a la CDMX | Foto: IG @metallica

Los Tucanes de Tijuana, el invitado especial

Y vaya que el vocalista no mintió, pues además de los temas antes citados, la agrupación que se ha consolidado como una de las más trascendentes del género sorprendió al interpretar La Chona, uno de los éxitos de Los Tucanes de Tijuana que la población mexicana a adoptado a modo de himno.

Cabe destacar que La Chona no fue interpretada por James, sino que solo Robert y Kirk se ocuparon de esta sorpresa que, a su vez, le valió al bajista una ovación ya que, por primera vez en suelo mexicano, él hacía un ligero homenaje a sus raíces hispanas.

El video, claro está, de manera inmediata se volvió tendencia y es que, si bien los espectáculos en vivo -sin importar el género musical-, suelen tener sorpresas, nadie se imaginó que los metaleros se valieran de la música regional para cimbrar el nuevo foro que espera todavía tres fechas más como parte de este tour.

La icónica banda de heavy metal, ha tenido una relación especial con México, realizando múltiples conciertos memorables en el país. A lo largo de los años, Metallica ha visitado varias veces México, destacándose algunos eventos como:

World Magnetic Tour: Metallica ofreció tres noches consecutivas de conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México en junio de 2009. Estos conciertos fueron parte de la gira promocional de su álbum “Death Magnetic”.

Orgullosamente Latino, en México y al Extremo: La banda realizó ocho conciertos en Ciudad de México en 2012, nuevamente en el Foro Sol. Estos shows se destacaron por su producción espectacular, incluyendo una réplica de la Estatua de la Libertad que se desplomaba en el escenario.

WorldWired Tour: En marzo de 2017, Metallica regresó al Foro Sol para dos conciertos como parte de su gira mundial en apoyo de su álbum “Hardwired... to Self-Destruct”.

En cada visita, Metallica ha demostrado su poder de convocatoria y su conexión con los fanáticos mexicanos, logrando siempre llenos totales y ofreciendo shows de alto impacto visual y sonoro.