¿Tienen una relación? Nicola Porcella y Bárbara Islas protagonizan romántico beso

Nicola Porcella y Bárbara Islas son dos de las personalidades que se han visto envueltas en la polémica de La Casa de los Famosos México por su cercanía con Agustín Fernández y Gala Montes. Pese a los dimes y diretes que se dicen sobre la amistad que tiene con los habitantes del reality show, los conductores dejaron atrás todos esos temas y protagonizaron un romántico momento.

Todo ocurrió en el programa ¡Qué buena hora!, transmitido a través de Unicable, donde los conductores acudieron como invitados para acompañar a Michelle Vieth y Omar Fierro. Aunque un beso no estaba previsto, la situación cambió después de que se dedicaron unas palabras mientras se discutía el tema “Cómo evitar ser nuestro peor verdugo.”

Nicola Porcella y Bárbara Islas protagonizan romántico beso

Como parte de la dinámica que se estaba realizando en el programa, y con el objetivo de justificar el tema que se discutía, la presentadora de ¡Cuéntamelo Ya! le dedicó unas emotivas palabras a Nicola, lo que desató la reacción nerviosa del peruano.

“En mis ojos es un hombre muy trabajador que ha sobrepasado muchas cosas; aparte, eres guapo, le echas ganas a la vida y ojalá te pudieras ver con estos ojos,” expresó.

Después de escuchar el mensaje que le dedicó Bárbara, el también actor se mostró nervioso y respondió con un abrazo; aunque en ese momento parecía que sucedería un nuevo acercamiento, ambos se alejaron, y Porcella terminó diciendo: “Eres una gran mujer.”

Pese a que la dinámica siguió como estaba prevista, eso no fue impedimento para que el actual conductor de Hoy confesara que siempre ha tenido ganas de salir con la también actriz: “Siempre te he querido invitar a salir, no he podido. Me encantaría, simplemente te quiero decir que te admiro.”

Finalmente, para cerrar con la sección, los conductores se besaron rápidamente; sin embargo, ocasionaron todo tipo de reacciones entre los presentes en el foro y algunos internautas, quienes volvieron a poner sobre la mesa el supuesto romance que existió entre Gala Montes y la conductora, asimismo, la relación que va más allá de una amistad entre Agustín y Nicola.

