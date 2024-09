Metallica en CDMX: éste es el posible setlist de su concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda Metallica en el antiguo Foro Sol (2017) FOTO: CUARTOSCURO.COM

El regreso de Metallica a México se veía lejano, ya que el anuncio y venta de boletos para sus cuatro fechas confirmadas en el país sucedió desde 2022. Es decir, los fans de las leyendas del metal tuvieron que esperar el reencuentro con sus ídolos tan solo dos años.

Este 20 de septiembre llega la banda de trash metal con su gira mundial M72 World Tour, la cual inició a recorrer el mundo desde abril de 2023. Metallica se presentará en el nuevo Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, el 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

Como invitados especiales para los cuatro recitales contarán con los actos de apertura de Greta Van Fleet, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

El grupo liderado por James Hetfield. (@ocesa_rock)

Serán al menos nueve días que los fanáticos tendrán la oportunidad de vivir la gran experiencia del súper grupo liderado por James Hetfield. Ya que además de los conciertos, se llevarán a cabo eventos especiales por su regreso en la CDMX.

Metallica ha organizado una serie de eventos adicionales en la Ciudad de México, como:

21 de septiembre: presentación del libro ‘The Black Album in Black & White’, escrito por Ross Halfin en el Pabellón Oeste.

28 de septiembre: fiesta oficial de Metallica en el Fvck Off Room de la Condesa.

21, 25 y 28 de septiembre: proyecciones en salas de cine como homenaje a Cliff Burton.

Metallica se encuentra en su gira mundial "M72 World Tour". (Twitter @Metallica)

Estos son los posibles setlist para las fechas de Metallica

Para los shows en el país, Metallica contará con un setlist único e irrepetible. En total cada uno de las noches tocarán entre 15 o 16 canciones. Cabe señalar que los temas a continuación no son en orden y pueden intercalarse por fecha o ser reemplazados. Sin embargo, se sabe que las piezas para la gira son seleccionados de los siguientes discos: Kill Em’ All, Master of Puppets, ...And Justice for All, Black Album, Load, St. Anger, Hardwired... to Self-Destruct, 72 Seasons, S&M, algunos covers y más sorpresas.

Noche 1

“Orion”

“For Whom the Bell Tolls”

“Holier Than Thou”

“King Nothing”

“Lux Æterna”

“Screaming Suicide”

“Fade to Black”

“Sleepwalk My Life Away”

“Nothing Else Matters”

“Sad but True”

“The Day That Never Comes”

“Ride the Lightning”

“Battery”

“Fuel”

“Seek & Destroy”

“Master of Puppets”

Noche 2

“The Call of Ktulu”

“Creeping Death”

“Leper Messiah”

“Until It Sleeps”

“72 Seasons”

“If Darkness Had a Son”

“Welcome Home (Sanitarium)”

“You Must Burn!”

“The Unforgiven”

“Wherever I May Roam”

“Harvester of Sorrow”

“Moth into Flame”

“Fight Fire with Fire”

“Whiskey in the Jar”

“One”

“Enter Sandman”