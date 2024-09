AMLO defiende continuidad de la austeridad republicana: “No hace falta aumentar impuestos ni una reforma tributaria”

El presidente se mostró en contra de una reforma fiscal Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este viernes 20 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió la austeridad republicana que pregonó a lo largo de su sexenio por lo que adelantó que, para el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, no será necesario que se aumenten impuestos o bien, se impulse una reforma fiscal siempre y cuando se mantenga el combate a la corrupción que él mismo impulsó.

Ante los representantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recordó que, a lo largo de su gestion no se permitió el mal uso de los recursos públicos, al tiempo que tampoco se dio pie a que los funcionarios públicos gozaran de lujos, como sí ocurrió en sexenios pasados.

Por tal motivo, el morenista -quien basta destacar está a pocos días de jubilarse y mantenerse alejado de la vida pública-, se mostró en contra de que se aumenten los impuestos como parte del cambio de gobierno.

“Yo estoy porque no hay aumento en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción, no hace falta aumentar impuestos”.

El presidente se mostró en contra del aumento de impuestos | Foto: Gobierno de México

Cambio de Gobierno causa temor por el aumento de impuestos

La postura del presidente saliente se da debido a que, en México, los cambios de sexenio frecuentemente vienen acompañados de ajustes en la política fiscal, incluidos los impuestos. Ejemplo de ello fue en 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari asumió el cargo, trayendo consigo el incremento en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 15 por ciento, además de la implementación de reformas fiscales enfocadas en la liberalización económica y la apertura comercial.

Ernesto Zedillo, quine recientemente ha sido criticado por el presidente López Obrador, en 1994 anunció el aumento en la recaudación a través del fortalecimiento de la administración tributaria, así como el incremento en el IVA de 10% a 15% en algunas zonas fronterizas. Los gobiernos siguientes también dieron pie a incrementos similares, por lo cual el morenista adelantó que para la transición no sería necesario un acto de este tipo.

“No hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo”.

López Obrador adelanta que no hay motivos para aumentar los impuestos | Foto: Gobierno de México

Durante su mensaje, el tabasqueño dejó claro que al momento, “hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan”, por lo que además de no haber dejado una deuda, tampoco orilla ala exjefa de Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones, como aumento o creación de nuevos impuestos, que perjudiquen la economía de los mexicanos.

¿Qué es la austeridad republicana?

Conviene recordar que, desde que López Obrador asumió el poder, implementó la denominada “Austeridad Republicana”, la cual es una política que tiene como objetivo la reducción del gasto público superfluo para aumentar los recursos destinados a programas sociales y obras de infraestructura. Esta política, continuará con el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, el cual dará inicio a partir del próximo 1 de octubre.

Algunos de los puntos clave que se implementaron desde el 2108 son:

Reducción de Salarios de Funcionarios Públicos: Disminución de los salarios de altos funcionarios del gobierno federal, incluido el del presidente. El límite salarial se impuso para que ningún funcionario gane más que el titular del Poder Ejecutivo.



Eliminación de Privilegios y Beneficios: Cancelación de bonos, seguros médicos privados y otros beneficios adicionales para funcionarios públicos de alto nivel. Esto además incluyó la reducción en el uso de vehículos oficiales y gastos en viajes.

Reducción de Gastos Administrativos: Fusión y eliminación de diversas dependencias, con el objetivo de hacer más eficientes las estructuras gubernamentales. Se anunció la reducción en el gasto operativo de las instituciones públicas.



Fomento a la Transparencia y Combate a la Corrupción: Implementación de medidas para prevenir y sancionar actos de corrupción dentro del gobierno. El fin fue el de mejorar

los mecanismos de transparencia en el uso de recursos públicos.