Tras detención del Mayo Zambada, Sheinbaum pide la coordinación de EEUU con México para combatir el narcotráfico

La presidenta electa pidió la colaboración de Estados Unidos con México para combatir al crimen organizado (YouTube Claudia Sheinbaum Pardo)

La noticia de la captura de Ismael Mario Zambada, mejor conocido como El Mayo y por ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, sorprendió a la opinión pública. El gobierno de México, por su parte, negó tener participación en la operación que llevó a su detención, por lo que Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que debe existir coordinación entre México y los Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

En una breve comparecencia ante medios de comunicación, la Presidenta electa fue cuestionada sobre las declaraciones realizadas durante la conferencia matutina por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lamentó que no se haya tomado en cuenta a México. Al respecto, Sheinbaum Pardo reiteró que debe existir comunicación entre gobiernos.

“Creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya colaboración ni coordinación, Nos interesa porque toda la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a los Estados Unidos, pero Estados Unidos debe hacer lo propio en su país y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser es que no haya coordinación”, dijo.

La defensa de Ismael El Mayo Zambada asegura que no existe un acuerdo con la Fiscalía (Anayeli Tapia/Infobae)

Y es que durante la conferencia matutina de este jueves 19 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) responsabilizó a las autoridades estadounidenses por la ola de violencia que se desató en Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada. Según dijo, las autoridades del país vecino llegaron a acuerdos sin informar al gobierno de México.

“El Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos (...) Y eso requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión, y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema”, dijo el Presidente.

Al respecto Sheinbaum Pardo cuestionó las condiciones en que las autoridades en los Estados Unidos consiguieron capturar al líder del Cártel de Sinaloa, así como las condiciones, los acuerdos y el estatus de algunos otros miembros del grupo criminal que ya se encontraban asegurados por autoridades del país vecino.

Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a Estados Unidos por la ola de violencia en Sinaloa (EFE/ José Méndez)

“Yo creo que lo importante en la relación con los Estados Unidos, con las agencias es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación sino una actuación a partir, incluso, de temas que no se han acabado de explicar como la liberación de un capo para detener a otro”, declaró la Presidenta electa.

Andrés Manuel López Obrador catalogó la captura del Mayo Zambada como ilegal

En sus declaraciones sobre el caso durante la conferencia matutina, el Presidente de México arremetió contra el operativo por el cual agentes de los Estados Unidos consiguieron la captura de Ismael Zambada García. De esa forma, lo catalogó como ilegal.

La captura del Mayo Zambada desató una ola de violencia en Sinaloa (AP Foto)

“No puede ser correcto porque asesinaron personas. Fue totalmente ilegal. Estaban esperando al señor Mayo agentes del Departamento de Justicia”, dio a conocer ante los medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

También se refirió a las muertes que han tenido lugar después del operativo. En ese sentido, recordó el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es decir Héctor Melesio Cuén Ojeda, seguido por la ola de violencia que ha tenido lugar en semanas recientes a lo largo y ancho de la entidad.