Rosa Isela Guzmán, hija no reconocida de El Chapo, pide a Los Chapitos que luchen fuera de Culiacán: “Sálganse y dense con todo”

Rosa Isela Guzmán habló sobre la guerra interna del Cártel de Sinaloa. (Infobae)

En medio de una ola de violencia que ha sacudido Culiacán desde el pasado 9 de septiembre, Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, realizó un en vivo en sus redes sociales donde habló de la situación que vive Sinaloa.

Durante su transmisión, Rosa Isela se mostró visiblemente molesta por las “falsas mentiras” que aseguró circulan en las redes sociales, donde se afirma que sus presuntos hermanastros, los líderes de Los Chapitos, están irrumpiendo en casas y sacando a los menores de edad.

“Hay muchas, muchas falsas mentiras en las redes. [...] Mucha gente comenta e inventa que Los Chapos andan sacando gente de sus casas y menores, dejen de inventarles tantas mentiras por favor porque no lo van a hacer eso, y que andan levantando, pura mentira”, dijo.

La violencia en Culiacán ha sido desencadenada como resultado de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exsocio de El Chapo, quien presuntamente fue traicionado por uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, señalado por el capo de haberlo secuestrado y llevado a la fuerza a Estados Unidos, donde ambos fueron arrestados el pasado 25 de julio.

Sin embargo, fue desde el 9 de septiembre que Culiacán se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre dos principales facciones del Cártel de Sinaloa: por un lado Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; mientras que por el otro bando está La Mayiza, a cargo de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada.

Los disturbios han afectado a más de un millón de habitantes y ya han dejando casi un centenar de personas asesinadas, así como diversos heridos, levantados y vehículos robados. Por ello, los sinaloenses, en especial los que viven en Culiacán, se han visto orillados a autoimponerse un toque de queda, paralizando escuelas y comercios.

En su mensaje, Rosa Isela habló de la afectación que este conflicto está ocasionando a Culiacán, por lo que hizo un llamado a Los Chapitos a enfrentarse fuera de Culiacán.

“A mí lo que no me parece es que se anden agarrando enfrente de la gente y más frente a gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a chingadazos que se den con todo pero fuera de Culiacán, se les hace fácil ir a chingar toda la bola allá a Culiacán. Sálganse de Culiacán y dense con todo, si se quieren matar, mátense a la chingada, pero fuera de Culiacán”, comentó.

Culiacán se ha convertido en escenario de guerra. FOTO: JOSÉ BETNZOS/CUARTOSCURO.COM

Cabe apuntar que este fragmento fue recuperado por la cuenta de TikTok @lamaschiingonaa, quien después eliminó dicho video, pero que fue recuperado por internautas y continúa circulando en redes sociales.

¿Quién es Rosa Isela Guzmán?

Rosa Isela Guzmán atrajo la atención pública en 2016 tras afirmar en una entrevista con The Guardian que era hija del capo Joaquín El Chapo Guzmán. En aquella ocasión, dijo tener documentos que comprobaban su filiación y se mostró dispuesta a realizarse una prueba de ADN para confirmar sus lazos familiares.

Según The Guardian, Rosa Isela presentó un acta de nacimiento donde se indicaba que su madre es María Luisa Ortiz Vergara y su padre es Archivaldo Guzmán, nombre completo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. A pesar de esto, Emma Coronel, esposa de El Chapo, negó que Rosa Isela fuera hija del narcotraficante.

Rosa Isela Guzmán afirma tener documentos que la avalan como hija del capo. (Archivo Infobae)

El abogado de El Chapo en aquel tiempo, José Refugio Rodríguez, informó sobre la correspondencia entre Guzmán y Rosa Isela. En una carta enviada a varios medios en marzo de 2016, se leía: “Me comentó que esta mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mamá le había dicho que él era su papá; fue la primera vez que él escuchó de ella, y por cortesía le contestó y no la desmintió, pero nunca pudo recordar quién era su mamá”. De este modo, se intentaba desmentir las declaraciones de Rosa Isela Guzmán y cualquier parentesco con la familia Guzmán Loera.

Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien proviene de Jalisco y tiene ciudadanía estadounidense, administra la marca “R. Guzmán” en Estados Unidos. La línea incluye productos como playeras, tops para mujeres, pants, shorts, bufandas, sudaderas, gorras, gorros y pines, con precios que oscilan entre los 20 y los 50 dólares. Cada artículo lleva imágenes alusivas a El Chapo Guzmán o a Los Chapitos.

En las redes sociales, Rosa Isela cuenta con una significativa presencia, acumulando 304 mil seguidores en TikTok y 119 mil en su cuenta de Instagram.