AniMole 2024: Costos, sede, invitados y todo lo que tienes que saber sobre la convención de anime en CDMX

Más de 40 actores de doblaje, incluyendo a los favoritos del público, estarán presentes para interactuar con los fans en AniMole 2024. (Imagen X/@lamolemx)

Después de atraer a más de 25 mil asistentes en su primera edición, AniMole regresa a la Ciudad de México en septiembre con un evento aún más impresionante. Este año, los organizadores han preparado un programa que promete estar repleto de actividades emocionantes, exhibiciones variadas y la participación de destacados invitados tanto de México como de renombre internacional.

La convención se llevará a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC), que contará con varios stands dedicados a influencias en talentos, artistas, doblaje y cosplay.

Jeff Ward, conocido por su icónico papel de Buggy el payaso en "One Piece", compartirá sus experiencias en la industria del entretenimiento durante AniMole 2024. (Imagen X/@lamolemx)

¿Qué invitados asistirán a la AniMole 2024?

Entre los invitados más destacados, se encuentra Yumiko Igarashi, una de las mangakas más queridas de Japón, conocida por su emblemático trabajo en “Candy Candy”. Su presencia en AniMole 2024 será una gran oportunidad para que los fanáticos se conecten con su trayectoria y aprendan sobre su proceso creativo. Además, los entusiastas del tokusatsu estarán emocionados por la participación de Tetsuo Kurata, famoso por su papel protagónico en “Kamen Rider Black”. Otro invitado notable es Jeff Ward, conocido por su papel de Buggy el payaso en la serie “One Piece” y en “Agents of S.H.I.E.L.D.”, quienes compartirán sus experiencias y anécdotas sobre la cultura pop internacional.

Otros invitados destacados

Los asistentes también tendrán la oportunidad de tomarse fotos y obtener firmas de invitados como Carey Jones, el intérprete del wookie Black Krrsantan en “The Book of Boba Fett”, y Ross Marquand, conocido por su papel de Aaron en “The Walking Dead”. El mundo del cómic estará representado por talentos como Greg Capullo, célebre por su trabajo en “Batman”, “Spawn”, “X-Force” y su reciente regreso a Marvel Comics con “Wolverine: Revenge”. También estará presente el dúo creativo Michael y Laura Allred, responsables de exitosas series como “Madman” e “iZombie”, quienes ofrecerán sesiones de firmas, bastantes populares entre los coleccionistas.

Para los amantes de la música

AniMole se convertirá en un espacio vibrante para los fanáticos de los videojuegos y el anime, con una zona de conciertos. La banda Pokérus Project, conocida por su metal progresivo gamer, se presentará los días 28 y 29 de septiembre, trayendo consigo temas inspirados en icónicas sagas de videojuegos como “Pokémon”, “The Legend of Zelda” y “Final Fantasy”. Además, Anime Band, compuesta por cuatro talentosos músicos, tocará en vivo temas que los fanáticos adoran el 27 y 28 de septiembre, ofreciendo un espectáculo que no querrán perderse.

¿Qué se ofrecerá en el área de doblaje?

El área de doblaje será un punto de encuentro para miles de aficionados que quieren conocer y convivir con las voces detrás de sus personajes favoritos. Se contará con la presencia de más de 40 actores de voz, incluyendo a Annie Tojas (Nezuko en “Demon Slayer”), Armando Corona (Muichiro Tokito en “Demon Slayer”), y Carlos Segundo (Piccolo en “Dragon Ball”), entre otros. Será una excelente oportunidad para interactuar con estos talentosos artistas.

Carlos Segundo, actor de doblaje, teatro, cine y tv y locutor ha dado voz a personajes como Piccollo en la saga Dragon Ball. (Imagen: X/@lamolemx)

Costos y horarios

Si estás interesado en asistir durante los tres días, puedes adquirir un 3-Day Pass por 2,500 pesos, que incluye un póster, una bolsa única, un gafete personalizado, un lanyard, una mochila de Dragon Ball y un pin exclusivo. Para quienes prefieren asistir solo un día, también hay boletos individuales disponibles a un costo de 600 pesos por persona. Para adquirirlos, puedes hacerlo a través de https://animole-2024.boletia.com/

El evento abrirá sus puertas el viernes 27 de septiembre de 12 pm a 9 pm, el sábado 28 de 10 am a 9 pm y el domingo 29 de 10 am a 8 pm. AniMole 2024 promete ser una experiencia inolvidable para todos los fanáticos del anime, los videojuegos y la cultura geek en general.