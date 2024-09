“Me censuró”: mujer exhibe a reportero de televisora que le prohibió hablar de AMLO durante el Grito de Independencia

A través de redes lamentaron que la televisora censurara a la población en general | Foto: X @esnoticiaalesal / Gobierno de México

La noche del pasado domingo 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó su último Grito de Independencia, por lo que miles de mexicanos y ciudadanos extranjeros, se congregaron en la Plaza de la Constitución para ser testigos de este evento por el cual el originario de Tabasco luchó por 18 años. Si bien se dio a conocer que mexicanos de diversas partes del país y hasta de otras partes del mundo viajaron a la capital sólo para despedir al mandatario federal, ha trascendido la denuncia de una periodista quien segura, Televisa le impidió hablar del titular del Poder Ejecutivo.

Fue la comunicadora identificada como Alejandra Salazar, quien colabora para el portal Es Noticia, en Saltillo, la encargada de publicar en la red social X -antes conocida como Twitter-, la entrevista que un reportero le realizó. Cabe destacar que la antes citada acudió al corazón de la urbe como ciudadana y no como reportera; sin embargo, esto no le impidió denunciar la censura que la televisora aplicó a quienes cuestionó sobre los motivos que los llevaron a viajar a la urbe en una fecha tan especial.

“Televisa me censuró: ‘No puedes hablar de AMLO’. La entrevista salió mal. Primero preguntaron que me hacía sentir orgullosa de ser mexicana, luego me dan la instrucción de que no puedo hablar de López Obrador”, dice la denuncia.

La reportera lamentó que le impidieran hablar del presidente | Foto: X @esnoticiaalesal

Salazar publicó en sus redes sociales un video de poco menos de 5 minutos de duración donde se observa cómo el reportero les pregunta a varios de los asistentes qué es lo que les da orgullo, por lo que se resaltan la gastronomía y la cultura que como mexicanos nos identifica.

La reportera es la última en ser cuestionada y, con el fin de dar una respuesta diferente que a la vez deje claro qué es lo que la hace sentirse orgullosa de ser mexicana, ella responde:

“Como a toda la gente que estamos aquí, me hace sentir orgullosa formar parte de la historia, tener un presidente que le devolvió la dignidad al pueblo mexicano y sobre todo, que llegue una mujer por primera vez a la presidencia”, responde.

Tras culminar los gritos de emoción, el reportero se acerca a la mujer para cuestionarle sobre la posibilidad de repetir la entrevista pues no puede hablar del fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya que se trata de un clip con fines de entretenimiento y no político, aunque sí se puede hablar de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

—Pero sí es política lo que estamos haciendo, ¿no?, le dice la mujer al reportero

—No, nosotros no, es entretenimiento

—O sea, lo de la presidenta y eso, ¿sí lo puedo decir?, vuelve a preguntar la entrevistada

—A una mujer presidenta...

—¿Lo del presidente López Obrador no?

—Es fiesta mexicana, no tiene nada que ver con política, le indican a la mujer

—No me late pero sí lo hacemos otra vez, venga, accede antes de volver a repetir todo el clip.

Postura genera reacciones

Si bien Alejandra Salazar lamentó en redes sociales haber sido víctima de censura remarcando: “Que se oiga fuerte y lejos: ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR”, el video generó diversas reacciones, siendo la mayoría aquellas que apoyaron su denuncia.

“No se porque no los mandan a la goma. Me sorprende como lo obedecieron. Pensé que iban a reaccionar de otra forma. Me sorprende de ti @esnoticiaalesal”; “Qué bueno que lo pudiste grabar, Ale”; “Hubiera estado bien que las personas atrás estuvieran gritando: ‘Es un honor estar con Obrador’, así moriría la censura”; “Hubieras dicho que cenarías unos ricos tamales de chipilín como le gustan a mi Presidente López Obrador” o “¿Ahora resulta que en lugar de discutir sobre política prefieren preguntarnos sobre la cena? No vaya a ser que hablar de López Obrador indigeste a alguno. Es que, invisibilizar a un presidente es más fácil que confrontar la realidad”, se lee en el video.

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2024.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron el 6to y último Grito de la Independencia en el Zócalo. Los acompañaron Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El último Grito de Independencia encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se celebró la noche del 15 de septiembre de 2024 en el Zócalo de la Ciudad de México. Acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, el morenista salió al balcón principal del Palacio Nacional para dar el tradicional Grito de Independencia.

A pesar de los gritos de “No te vayas”, el mandatario se apego al protocolo y agitó la bandera de México, para después tocar la campana histórica, simbolizando el llamado a la independencia que hiciera el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.

“¡Viva la independencia!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan las heroínas y los hérores anónimos!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la Igualdad!, ¡Viva la justicia!, ¡Viva la democracia!, ¡Viva nuestra soberanía!, ¡Viva la fraternidad universal! ¡Mexicanas, Mexicanos!, ¡Que muera la corrupción!, ¡Muera la abaricia!, ¡Muera el racismo!, ¡Muera la discriminación! ¡Que viva el amor! ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo!, ¡Vivan nuestros hermanos migrantes!, ¡Vivan los pueblos indígenas!, ¡Viva la grandeza cultural de México!, ¡Vivan todas y todos los mexicanos!, ¡Viva la Cuarta Transformación!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, dijo en su último evento como presidente.