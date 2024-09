Paul Stanley reacciona al baile de Mayo, Mayito, Mayititito que se creó en La Casa de los Famosos

Mario Bezares se convirtió en todo un fenómeno con su baile de Mayo, Mayito, Mayititito. (Televisa)

Desde que se dio a conocer que Mario Bezares, mejor conocido como ‘Mayito’, sería parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el conductor Paul Stanley se había reservado sus comentarios sobre su participación en el reality show.

Sin embargo, recientemente reaccionó al baile de ‘Mayo, Mayito, Mayititito’, contrario a otras ocasiones, no se mostró indiferente ante la situación, por lo que parte del público comenzó a especular sobre un posible reencuentro entre las celebridades.

Así fue la reacción de Paul Stanley a la coreografía de Mayo, Mayito, Mayititito

Desde que inicio la segunda temporada de La Casa de los Famosos el matutino Hoy comparte todos los viernes algunos de los videos más virales del reality show. En esta ocasión, Nicola Porcella, Galilea Montijo y Paul Stanley fueron los encargados de presentar los clips.

Debido a que el baile de ‘Mayo, Mayito, Mayititito’, creado por Briggitte Bozzo, se está robando la atención de los internautas en redes sociales era imposible que no se presentara el matutino, por lo que después de que los conductores proyectaron el clip no pudieron evitar bailar.

Mientras que Nicola y Galilea intentaron recrear el baile, Paul Stanley, quien recientemente se convirtió en padre, movió un poco las caderas y evitó hacer alusión a Mario Bezares; sin embargo, el momento fue muy bien recibido por los televidentes, quienes aseguraron que el supuesto ‘hate’ había quedado en el pasado.

Cabe resaltar que gracias a Gala Montes y Briggitte la porra de “Mayo, Mayito, Mayititito” ya tiene una coreografía que se viralizó rápidamente en redes sociales, pues varios usuarios ya crearon sus propias versiones en apoyo a uno de los habitantes más queridos de la casa.

Qué piensa Paul Stanley sobre Mario ‘Mayito’ Bezares

Aunque en más de una ocasión se ha llegado a comentar que Paul Stanley puede sentir un resentimiento por el conductor con el que trabajó su padre, la realidad es que anteriormente compartió su sentir y aclaró que no está cerrado a hablar con Mario Bezares, pero sigue siendo difícil recordar lo que pasó en el pasado.

“Yo no tengo nada que arreglar. Tiempo al tiempo, han pasado tantas cosas. Yo nunca he estado cerrado a nada. Dicen que recordar es vivir, es recordar todos los momentos trágicos que viví en mi infancia. No es fácil darle la media vuelta,” detalló.

Por lo tanto, luego de mostrarse abierto a bailar la porra del habitante, algunos usuarios creen que tras la salida de Mario Bezares del reality show puede existir un tipo de reencuentro.