La experiencia de Fernando Cuautle en Heroico, película sobre la violencia en la formación militar: “Pasan cosas peores”

Fernando Cuautle, actor mexicano reconocido por su participación en programas televisivos y filmes como ‘Nuevo Orden’ de Michel Franco, compartió en entrevista para Infobae México su experiencia al participar en la película ‘Heroico’ de David Zonana, la cual es un retrato de las violencias y abusos que los militares en formación experimentan por parte de sus compañeros.

“Fue todo un reto porque en cine nunca había hecho a un villano, entonces fue justo esa primera oportunidad que tuve y que desde el casting implicó un reto personal (…) Yo dije: claro que lo puedo hacer porque sé qué hay dentro de mí que puedo ofrecerle a este personaje, porque (las personas) no somos blanco o negro, estamos siempre en grises”, comentó.

Heroico es una película mexicana que muestra las violencias ejercidas en contra de los cadetes durante los primeros dos años de formación, quienes son conocidos como Potros por sus superiores y sometidos a decenas de abusos. Como una forma de denuncia, parte del elenco se conformó de ex militares que compartieron sus testimonios para nutrir la historia y mostrar un retrato real de lo que viven dentro del Heroico Colegio Militar.

El actor comentó que antes de su participación en 'Heroico' no tenía conocimiento de los abusos que los militares en formación sufren dentro del Ejército Mexicano. Crédito: Infobae México

Durante 88 minutos, el espectador se adentra a la historia de Luis, interpretado por Santiago Sandoval, un joven ex militar que fue nominado como ‘Revelación Actoral’ en los Premios Ariel por su participación en esta película. Su personaje, de origen náhuatl y con una madre enferma a la que debe solventar sus gastos médicos, decide ingresar al Ejército Mexicano para acceder al tratamiento que no podría costear si no perteneciera a dicha institución.

Al entrar al Heroico Colegio Militar, Luis comienza a enfrentarse a la violencia ejercida por parte de sargentos que obligan a sus compañeros a realizar acciones como permanecer en posiciones incómodas por horas, terminar sus alimentos en menos de 5 segundos, e incluso a cometer actos delictivos fuera de la institución encargados por los superiores como parte de un “sustito”.

Ante estos hechos, Luis comienza a ser corrompido y moldeado conforme al sistema para convertirse en “el soldado perfecto”, capaz de no sentir emoción alguna ante la violencia. Además, durante su estadía, el joven es “guiado” por el sargento Eugenio Sierra (Fernando Cuautle), quien también vivió esos abusos al ingresar al Colegio Militar.

El actor comentó que tras el estreno de 'Heroico', el actor principal fue víctima de amenazas por hablar de las violencias que los cadetes viven durante su formación militar. Crédito: Infobae México

Muertes de militares durante su adiestramiento han sido registradas en México

En México se han dado a conocer en los últimos años diversas muertes de militares durante los entrenamientos del Ejército Mexicano, entre los que destaca uno registrado en 2020 en Mexicali, Baja California, en el que un soldado falleció al ser enterrado bajo tierra durante un curso de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el militar murió por asfixia luego de que un superior le ordenara a él y cuatro elementos más excavar un búnker en el desierto para luego cubrirlos en su totalidad con tierra.

Luego de un tiempo, cuatro elementos de los cinco lograron salir del búnker sin notar que faltaba el primer militar enterrado, y fue hasta que uno de ellos regresó a buscar su cargador que halló a su compañero inconsciente, quien murió durante el traslado al hospital.

El caso más reciente se dio en febrero de 2024, en el que siete cadetes de la Guardia Nacional murieron al ser arrastrados por la corriente del mar en Ensenada, Baja California, durante una presunta novatada en la que fueron obligados por un mando militar a entrar al agua pese a las condiciones climáticas adversas.

Como consecuencia de este caso, y luego de que los familiares denunciaran a un superior por la desaparición de los militares, el teniente coronel David López Ordaz, director del Centro de Adiestramiento “El Ciprés”, fue detenido por los delitos de desobediencia y abuso de autoridad, según informó la SEDENA y medios locales de Tijuana.

En datos de N+, solicitados a través de Transparencia a la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 2007 al 2021 los indices de deserción en el Heroico Colegio Militar se mantuvieron entre el 40 y 50%, lo cual es un reflejo de los abusos cometidos dentro de la institución y que han provocado la salida de estudiantes como Santiago Sandoval.

Fernando Cuautle comentó que una de las características de los militares es su forma de actuar y ver, pues aseguró estaría relacionado con las cosas que viven dentro y fuera del Heroico Colegio Militar. Crédito: Infobae México

Por su participación en ‘Heroico’, Santiago Sandoval, ex militar que protagonizó este filme, fue amenazado en varias ocasiones por supuestos integrantes del Ejército Mexicano, quienes lo acusaron de soplón y cobarde por no resistir las novatadas dentro de la institución.

Respecto a los abusos que los militares sufren en la educación castrense, el actor Fernando Cuautle también comentó que pudo notar en el elenco con esta formación ciertas características que podrían estar asociadas a lo que viven dentro del Heroico Colegio Militar, como lo es la disciplina y cierta rigidez para expresarse con los demás.

Ante la violencia en la educación castrense, Cuautle aseguró que participar en esta película le ha permitido ser más empático con los militares que observa en las calles, pues considera que la gran mayoría de ellos pudo haber vivido algo similar en el pasado.

“Generé más empatía con ellos, los veo y digo híjole, está cañón cómo viven ahí dentro. También muchas veces los motivos por los que entran al Colegio, que puede ser herencia, una cosa de honor, o también porque no hay de otra. Muchas veces es o ser narco o ser militar (…) Cuando los veo ahí que van en esos camiones enormes y van todos juntos así como con la mirada perdida, digo qué habrán pasado, siento feo de verlos”, comentó.

Ganador del Premio Ariel por su participación en Heroico

Fernando Cuautle recibió el Premio Ariel por ‘Mejor Coactuación Masculina’ el pasado 7 de septiembre en la 66 edición de la ceremonia que reconoce a lo mejor del cine en el país por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Además, ‘Heroico’, disponible en Amazon Prime, recibió este galardón en las categorías de ‘Vestuario’ y ‘Diseño de Arte’.

Al respecto, Fernando Cuautle comentó a Infobae México sentirse emocionado al ser reconocido su trabajo en la que fue su segunda nominación al Premio Ariel, aunque esto no represente que tenga más oportunidades de trabajo. Asimismo, lamentó que en el gremio sean seleccionados los actores con base en sus seguidores en redes sociales y no por sus capacidades.

El actor comentó que la nominación le dejaba un sabor agridulce, pues en el gremio la mayoría de ocasiones lo que más importa son los seguidores con los que cuentan en sus redes sociales y no su talento. Crédito: Infobae México

Finalmente, Cuautle comentó que en el futuro le gustaría hacer personajes no racializados y que no se le estigmatice por su tez de piel, ya que se ha enfrentado a castings en los que no se ha sentido cómodo con las descripciones de los papeles que le ofrecen interpretar.

“Me gustaría hacer cualquier personaje que no tuviera que ver con mi tez de piel, porque en todos los proyectos que he hecho, en la mayoría, me define la clase social. Yo no podría de repente interpretar a un empresario joven o simplemente a una persona común y corriente pero que sus problemas no vayan direccionados hacia que es pobre o no tiene recursos (…) Entonces un tipo de personaje, si tuviera que decir alguno, sería en el que no se me estigmatice”.