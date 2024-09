¿A quién salvó Arath de la Torre tras robarle el beneficio a Agustín en LCDLFM 2?

Advierten sobre el carácter de Arath de la Torre. (ViX)

La noche del viernes pasado causó una ola de reacciones en redes sociales, pues durante la prueba del robo de salvación, Arath de la Torre logró posicionarse como el ganador y, por ende, Agustín Fernández se quedó sin la oportunidad de salvar al integrante de su preferencia.

Lo más polémico de ese momento fue que la dinámica consistía en que los famosos lanzaran costales a una plataforma en movimiento y quien tuviera el costal más cerca del centro podría llevarse el beneficio.

No obstante, aunque la victoria se veía lejana para el integrante del Team Mar debido a que su contrincante estaba acertando en todo y los costales de él se caían en cada oportunidad, todo dio un giro cuando el conductor de Hoy consiguió tirar de la plataforma varios de los costales de Agustín.

(Captura de pantalla)

Al estar empatados, el amigo de Nicola intentó dar un tiro certero, pero no se logró. Y aunque Arath tampoco pudo, debido al movimiento de la base, el costal de Agustín se cayó y, por ende, de la Torre se convirtió en el último momento en ganador.

¿A quién salvó Arath de la Torre?

Después de este momento, Odalys y Diego de Erice reunieron a todos los famosos en la sala y le cuestionaron a Arath de la Torre a quién decidía salvar.

En este sentido, el presentador de espectáculos mencionó que él deseaba ser congruente y también mencionó que deseaba salvar a una persona que ayudó a sacar al ‘tumor’ de la casa y a quien no pudo defender como se debía en su momento.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“Bueno, México, en esta ocasión estoy muy orgulloso de haber subido a la placa a ‘La Liebre’, quiero regresarle el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada y, sin embargo, ella tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar y hay que saber ayudar cuando uno debe de ayudar. Yo me subo a la placa, porque tengo que ser congruente, porque lo le llamé ‘poco hombre’ a Sian y en esta ocasión, me subo yo a la placa, para que tú, Gala, sigas cumpliendo tus sueños”, dijo.

Arath enunció que Gala Montes era su elección y entre lágrimas la joven se acercó a su amigo para agradecerle.

Esto desató una ola de reacciones con el público y también entre los habitantes de LCDLF, pues Sian Chiong se molestó porque ya no pudo ser salvado.