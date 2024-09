Españoles se vuelven virales tras disfrutar de México con espuma y una máquina de toques en el Zócalo previo al Grito de Independencia

Disfrutaron la buena compañía de otras familias mexicanas. (Captura de Pantalla / YouTube Cygnus & Romantic)

A pocos días de las Fiestas Patrias por el 214 Aniversario de la Independencia de México, el ambiente festivo ya se siente en el Zócalo Capitalino, donde tanto mexicanos como extranjeros se preparan para celebrar. Este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su último grito de independencia en la histórica plancha del Zócalo, y miles de personas se congregarán para ser parte del evento.

Entre los asistentes, destaca la presencia de la familia española de Carmen Darie y Chris M. Cygnus, quienes, junto a su hijo mexicano Mateo y sus sobrinos, acudieron al Zócalo para disfrutar del alumbrado público y las actividades festivas. La familia, ya nacionalizada mexicana, ha documentado en su canal de YouTube las aventuras que viven en estas fechas, compartiendo con sus seguidores lo emocionante que es celebrar las Fiestas Patrias en familia.

“Hemos venido a jugar y pasarla bien”, comentó Chris, mientras que Carmen añadió con humor: “Una señora se me acerca y me pregunta: ‘¿se van a enojar si les echo espuma (refiriéndose a mi esposo Chris y mis sobrinos)?’ y le digo: ‘No, claro que no, solo avísame para que yo grabe jajaja’”. El momento se convirtió en una de las muchas interacciones divertidas que la familia tuvo con el público presente.

Además de disfrutar del alumbrado, la familia participó en juegos tradicionales como la máquina de toques y la guerra de espuma, actividades que son parte del ambiente festivo que se vive en el corazón de la Ciudad de México. Este año, la celebración será aún más especial para ellos, ya que por primera vez asistirán junto a su hijo Mateo, quien nació en México y es un motivo de orgullo para sus padres.

Desde el 2021, Carmen y Chris han hecho del Grito de Independencia una tradición familiar, compartiendo la experiencia con sus miles de seguidores en YouTube. Su integración a las costumbres mexicanas y su amor por el país han sido muy bien recibidos por sus fans, quienes los acompañan virtualmente en cada celebración.

Con el alumbrado encendido y la emoción en el aire, el Zócalo Capitalino se prepara para una noche llena de música, alegría y unidad, donde tanto mexicanos como extranjeros celebrarán la independencia de México.