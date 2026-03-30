Plan B de la reforma electoral se votará después de Semana Santa, anuncia Ricardo Monreal

Monreal prevé que la votación del Plan B ocurra tras el receso legislativo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la votación del llamado Plan B de la reforma electoral está prevista para realizarse después de Semana Santa.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, la intención es que el dictamen se discuta primero en comisiones y posteriormente se someta al pleno en los días siguientes al receso legislativo.

Durante un encuentro con medios, el diputado explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales analizaría el documento y que, tras ese proceso, la votación podría llevarse a cabo en la Cámara de Diputados una vez reanudadas las actividades legislativas.

Con ello, el oficialismo busca avanzar en una reforma que ha generado debate entre las fuerzas políticas.

Reforma electoral Plan B: cuándo se votará en la Cámara de Diputados

Según lo señalado por Monreal, la ruta legislativa contempla que el dictamen sea revisado por las comisiones correspondientes antes de pasar al pleno.

Monreal prevé que la votación del Plan B ocurra tras el receso legislativo.

El legislador indicó que la propuesta ya circula entre los diputados y que la intención es discutirla en breve.

En ese contexto, afirmó que el objetivo es concretar la votación tras el periodo de Semana Santa, cuando el Congreso retome sus trabajos ordinarios.

Este proceso forma parte de la agenda legislativa del oficialismo antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

El coordinador también señaló que el debate se dará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de las bancadas que integran la alianza oficialista para aprobar el proyecto.

¿Qué pasa si el Plan B no se aprueba en la Cámara de Diputados?

En caso de que el proyecto no obtenga el respaldo necesario en la Cámara de Diputados, la reforma no podría avanzar en el proceso legislativo.

La Cámara de Diputados será clave para definir el futuro del Plan B de la reforma electoral. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La aprobación en esta instancia es indispensable para que las modificaciones planteadas se consoliden dentro del marco legal.

Además, el resultado de la votación también influye en el equilibrio político entre los partidos que integran la coalición oficialista y sus aliados legislativos, quienes han participado en las negociaciones para sacar adelante la iniciativa.

¿De qué trata el Plan B de la reforma electoral impulsado por el gobierno?

El Plan B de la reforma electoral es una versión reducida de la propuesta original presentada por el Ejecutivo federal.

La iniciativa busca, principalmente, disminuir costos del sistema político y limitar privilegios dentro de distintos órganos del Estado.

La propuesta plantea cambios para disminuir gastos en el sistema político y electoral. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Entre los objetivos que se han mencionado en el debate legislativo se encuentran:

Reducir gastos y prestaciones en organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral y tribunales locales.

Establecer límites en remuneraciones y beneficios para funcionarios electorales.

Ajustar la integración de ayuntamientos en municipios, con un número determinado de regidurías.

Impulsar medidas de austeridad en diversas instituciones públicas.

La propuesta surgió después de que una reforma electoral más amplia no lograra el consenso suficiente en el Congreso, por lo que se optó por un paquete de cambios más acotado.

Coalición oficialista y negociaciones políticas tras el debate de la reforma electoral

El avance del Plan B también ha estado acompañado por negociaciones entre Morena y sus aliados legislativos, principalmente el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La coalición oficialista será clave para lograr la aprobación del Plan B en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En semanas recientes, estas fuerzas políticas han buscado mantener la coordinación para impulsar la agenda legislativa común.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el objetivo de estas reformas es reducir privilegios dentro del servicio público y fortalecer el uso de los recursos públicos.

En paralelo, los partidos han sostenido conversaciones para preservar la coalición rumbo a procesos electorales futuros, en particular las elecciones intermedias previstas para 2027.

Proceso paralelo: selección de consejeros del INE avanza en el Congreso

Durante la misma conferencia, Monreal también se refirió al proceso para elegir nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La iniciativa pone en revisión el modelo actual del organismo electoral. (Foto: INE)

Indicó que alrededor de 500 personas se registraron para participar y que sus expedientes están en revisión por parte del comité técnico de evaluación.

De acuerdo con el calendario mencionado por el legislador, las etapas del proceso incluyen:

Revisión de expedientes de aspirantes por el comité evaluador.

Aplicación de un examen de conocimientos a quienes superen la primera etapa.

Evaluaciones de idoneidad y entrevistas a los perfiles seleccionados.Envío de quintetas a la Junta de Coordinación Política para su votación en el pleno.

Si se alcanza la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el proceso concluirá con la designación de los nuevos consejeros.

En caso contrario, se podría recurrir a un mecanismo de insaculación para definir a los integrantes del órgano electoral.

Con estos procesos en marcha, el Congreso mantiene abierta la discusión sobre el futuro del sistema electoral y la integración de las autoridades encargadas de organizar los comicios en los próximos años.