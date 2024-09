Así recordó Mario Bezares a su hermano Rodolfo Rodríguez ‘Calixto’ en La Casa de los Famosos

Mayito recordó a su hermano en una dinámica de La Casa de los Famosos Crédito: Televisa

La final de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca, pero eso no es impedimento para que los habitantes sigan compartiendo divertidos y emotivos momentos dentro del reality show. En una reciente dinámica, los famosos desprendieron lágrimas al recordar sus propias vivencias y escuchar a sus compañeros.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando Mario Bezares recordó la muerte de su hermano Rodolfo Rodríguez, mejor conocido como ‘Calixto’. De inmediato, el relato del famoso acaparó la atención del resto de los habitantes y del público, pues muchos desconocían que durante su etapa en Cachún, cachún, ra, ra había trabajado junto a él y Paco Stanley.

Así recordó Mario Bezares a su hermano ‘Calixto’

Después de 30 años de la muerte de Rodolfo Rodríguez, Mario Bezares compartió públicamente los dolorosos momentos que vivió desde que se enteró de la enfermedad que padecía su hermano, quien le pidió que no le revelara la verdad sobre a su familia. De acuerdo con las declaraciones de Mayito, Calixto falleció a causa de un cáncer avanzado que ya no tenía cura.

“Mi hermano Rodolfo le dice al doctor: ‘la única persona que quiero que se entere de mi enfermedad es mi hermano Mario’. Voy a ver al doctor y me dice: ‘tu hermano tiene cáncer linfático y no hay manera de salvarlo’. Me dice mi hermano que por favor no le diga nada a su familia,” recordó.

Y agregó: “Yo callado viéndolo consumirse. Recibió quimioterapia, se le cayó el pelo, mucha gente dijo que tenía SIDA, y no era cierto. Era su cáncer que estaba ya tremendo.”

Mario Bezares ha hablado sobre el legado de su hermano en el mundo teatral (Foto: Instagram)

Sobre los últimos momentos que compartió con ‘Calixto’, mencionó: “Se empeora, le dan muerte clínica, se va a la casa. Una noche que llegó, me quedó solo con él, me agarra de la mano y le dije. ‘Estás harto, ¿vedad?’, y me dice que sí, ‘ya te quieres ir ¿verdad’, ¿qué te detiene?’, contesto: mamá y mi hermana.”

Después de escuchar las declaraciones de su hermano, Mario compartió que le prometió que él se haría cargo de ellas, para que así pudiera descansar. “Se despidió de mí, me hablan por teléfono que se lo llevaron al hospital. Llego a urgencias y me recibe el doctor y empiezo a oír lamentos de mi hermano. De repente oigo un silencio y le digo a mi esposa: ‘Ya se fue mi hermano’.

Además de resaltar el apoyo que le brindó Brenda Bezares, quien desde entonces era su pareja, recordó que durante los últimos días de vida de su hermano no acudió a visitarlo porque no le gustaba ver en lo que su había convertido: “Cobardemente, no quería ir a verlo porque no era mi hermano, lo veía yo consumido.”

Quién fue Rodolfo Rodríguez, hermano de ‘Mayito’ Bezares

Rodolfo Rodríguez Bezares, conocido como ‘Calixto’, falleció el 6 de septiembre de 1994. Derivado de su carrera en el medio artístico, actualmente es recordado por ser un destacado actor mexicano que también fue parte del equipo de escritores de Cachún cachún ra ra, lo que le permitió crear su personaje de ‘Calixto’.

Después de que el exitoso programa concluyó en 1987, se sabe que se desempeñó como director de escena y logró escribir 33 obras teatrales. Lamentablemente, falleció a los 41 años a causa de un cáncer linfático.