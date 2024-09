Así fue el romance entre Adrián Marcelo y Gaby Ramírez, conductora de Enamorándonos

La polémica que enfrenta el regiomontano revivió su pasado amoroso con Gaby Ramírez Crédito: IG/gabrirmz IG/adrianmarcelo10

Desde que Adrián Marcelo decidió abandonar La Casa de los Famosos México su nombre no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Además de la controversia que surgió tras su participación en el reality show y sus constantes enfrentamientos con Gala Montes y Arath de la Torre, se ha comenzado a revivir parte de su pasado amoroso cuando aún era parte de Multimedios.

Mientras sigue la incógnita sobre la supuesta demanda que interpondrá contra Televisa y Endemol, así como la cantidad que debe pagar por no pedir disculpas públicas en el programa, surgen nuevas polémicas en relación a su actual pareja, Karina Puente.

En medio de una tensa negociación con Televisa y Endemol por su salida del reality show, Adrián Marcelo enfrenta una nueva controversia. (karybridge, Instagram)

Durante las primeras horas del día comenzaron a circular en redes sociales diversas versiones que aseguraban que Karina Puente, actual esposa del youtuber, lo había engañado con un instructor de gimnasio durante su estancia en el programa de Televisa. Dicha versión surge después de que en X (antes Twitter) comenzaron a circular capturas de pantalla de una supuesta conversación entre ella y un hombre, con quien acordaba verse para tener un “encuentro casual.”

Horas después de que se difundió el supuesto engaño y Adrián Marcelo volvió a ser tema central de diversas conversaciones en redes sociales, se comenzó a revivir el romance que sostuvo con Gaby Ramírez, actual conductora de Enamorándonos, hace unos días.

Así fue el romance entre Adrián Marcelo y Gaby Ramírez

A raíz de toda la polémica en torno a su vida sentimental que esta circulando en redes sociales, surgió en la conversación el nombre de Gaby Ramírez, quien años atrás tuvo una relación cercana con el conductor regiomontano. Aunque ya pasaron algunos años, su supuesto romance fue contado por el exconductor de SNSerio durante una entrevista.

“Ando con mi novia y dos años después de estar con ella digo: ‘estoy en la tele, no lo he disfrutado. No me he cogido conductoras’,” comentó entre risas, pues desde antes confesó que consideraba el medio de la farándula como promiscuo.

Tras la petición que le hizo a su pareja, detalló que fue durante ese tiempo cuando conoció a Gaby Ramírez, quien también trabajaba para la misma televisora. “Hubo una temporada en la que yo no tenia novia y ella no tenía novio. Salimos un rato en plan amigos y no tan amigos, así como de esas veces que no son tan amigos, pero sí eran amigos, entonces pues lo intentamos.”

Sin embargo, pese a su cercana relación, el regiomontano confesó que durante esa época descubrió quien era la mujer con quien realmente quería estar: “Después, me fui de viaje y en ese examen de reflexión, vi que tenía sentimientos por mi expareja.”

Contrario al exparticipante de La Casa de los Famosos México, Gaby Ramírez ha optado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, pues poco se sabe sobre sus exparejas sentimentales.