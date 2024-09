“Vivito y coleando”; Don Beto reaparece y reacciona a los rumores de su muerte | VIDEO

El icónico fan del equipo universitario desmintió la información sobre su estado de salud. (Don Beto)

Luego de que durante la mañana de este jueves 12 de septiembre las redes en México explotaran por el supuesto fallecimiento de ‘Don Beto’, famoso creador de la porra “C.U., C.U., Pumas”, el seguidor del equipo del Pedregal reaccionó a la noticia tras hacerse viral desmintiendo el rumor.

Los aficionados al fútbol mexicano se encontraron con la noticia del supuesto fallecimiento de Alberto Ugalde García, conocido como ‘Don Beto’, un leal seguidor de los Pumas de la UNAM. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de condolencias, memes y recuerdos de sus controvertidos tuits, que lo convirtieron en una figura popular en internet. A pesar de los rumores, es importante aclarar la verdad sobre su estado de salud.

‘Don Beto’ se hizo famoso por su icónica porra “C.U., C.U., Pumas”, utilizada en el Estadio Olímpico durante partidos de la Liga MX. Sin embargo, este jueves volvió a ser tendencia luego de que el perfil @TheSlash07 en X (antes Twitter) compartiera un mensaje alarmante anunciando su fallecimiento: “A través de este medio lamento comunicarles el fallecimiento de mi esposo Alberto, como ustedes lo conocieron ‘Don Beto’, ocurrido esta madrugada. Pedimos respeto para nuestra familia en estos momentos difíciles”, acompañado de una foto con un moño negro.

Esta fue la publicación que preocupó a todo México por la presunta muerte de este icónico personaje. (Captura de pantalla)

La reaparición de Don Beto

Debido al impacto que generó esta información, Infobae México se dio a la tarea de contactar a su representante, Pablo Obat, quien confirmó que se encontraba bien y sin ningún problema que pusiera en riesgo la vida del célebre fan felino.

Ante ello, Infobae México tuvo acceso a un video en donde aclaró toda clase de información que circuló en redes sociales desde las primeras horas de este día dejando en claro que está bien y espera encontrarse con sus seguidores muy pronto.

“Muy, muy buenos días, mis queridísimos Pumamigos de ‘Ceú, Ceú, Pumas’. Bueno, pues hoy 12 de septiembre, siendo las 11 de la mañana les tengo la noticia de que aquí estoy, aquí sigo. Gracias a Dios, no me pasó nada. Estoy vivito y culeando y espero que por muchos años más. Gracias por su preocupación, mis queridísimos Pumamigos. Y, primero Dios, nos estamos viendo pronto en algún evento”, fueron las palabras de Don Beto.

El aficionado de Pumas reapareció después de haber sido tendencia en redes sociales Crédito: Don Beto

Un personaje polémico en redes

Alberto Ugalde García, mejor conocido como “Don Beto” y famoso por su porra “¡CU, CU, Pumas!” en apoyo al equipo universitario, se vio envuelto en una controversia en la red social X (antes Twitter). Usuarios de la plataforma encontraron comentarios que el aficionado habría hecho en respuestas a publicaciones de mujeres, donde se dirigía a ellas de manera considerada “vulgar”. Los mensajes, publicados hace varios meses, rápidamente se hicieron virales tras ser compartidos y capturados en imágenes por miles de usuarios.

En un inicio, algunos especulaban que podría tratarse de una cuenta falsa, pero los internautas localizaron fotos que el propio Ugalde compartió en 2022 y 2023, confirmando la autenticidad de su perfil. Su última publicación pública data de junio del año pasado, en la que posó con una camiseta de los Pumas, aunque algunas de sus respuestas polémicas fueron hechas hace apenas unos días. La sorpresa de los usuarios no solo se debió a lo inapropiado de los comentarios, sino también al hecho de que Ugalde está casado, lo que intensificó las críticas.

Ante la ola de señalamientos y el revuelo en redes, “Don Beto” no tardó en responder. A través de un video en su cuenta de TikTok, negó categóricamente las acusaciones, afirmando que se trata de “Fake News”. Acompañado de su esposa, Ugalde expresó su sorpresa e indignación por lo sucedido, atribuyendo los ataques a la notoriedad que ha ganado recientemente.

“Hoy acompañado de mi esposa, me siento bastante sorprendido por una serie de Fake News que están publicando. Soy un hombre que tiene pareja. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia. Les digo que no es cierto, es mentira”, declaró en su video.

Don Beto publicó un video en donde señala que son Fake News los comentarios inapropiados que realizó en X. Crédito:Tiktok/@AlbertoUGarcía