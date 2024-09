Ricardo Peralta confiesa que Adrián Marcelo y Agustín Fernández se daban placer dentro de La Casa de los Famosos: “Se echó 10” (Fotos: ViX)

La eliminación de Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México el pasado domingo 8 de septiembre ha dado momentos virales en redes sociales, como cuando el programa Cuéntamelo Ya le expuso a nivel nacional sus videos de momentos más polémicos dentro del reality show, el matutino Hoy enfrentándolo por los comentarios contra Arath de la Torre o de forma más reciente él mismo ventilado a Adrián Marcelo y Agustín Fernández por practicar autoerotismo pese a las cámaras que abundan en el hogar temporal de la s estrellas.

Durante la pasada octava Gala de Nominación el miércoles 11 de septiembre, el influencer LGBT+ asistió como panelista dando su opinión sobre la nueva placa que se enfrentará para llegar a la semifinal del programa.

Sin embargo, su llegada a la Post Gala ha dado de qué hablar luego de que Mauricio Garza le preguntara a Ricardo Peralta ‘si le dedicaba unas a Sian Chiong’, a lo que además de afirmar que sí, ventiló que otros hombres dentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México también lo hacían, incluyéndolo, y hasta llevaban un conteo.

El séptimo eliminado del reality show de Televisa ha ventilado las actividades y conteos que tenía con sus ex compañeros en el baño (VIX)

“Puedo decir esto porque ya es el de la noche -el programa-. Ahí adentro había un conteo, no sé si lo pasaban, pero Adrián Marcelo se echó unas 10, hasta donde yo me quede 5 llevaba Agustín en el baño y yo logré 2 en 50 días. Sian decía que ninguna”, expresó Ricardo Peralta sobre la cantidad de veces que los famosos practicaron autoerotismo o mejor conocido bajo el término de ‘masturbación’.

Internautas reacciones a íntimas confesiones de Ricardo Peralta sobre Adrián Marcelo y Agustín Fernández

Luego de que el famoso ventilara lo que hacían en el baño los habitantes masculinos del Cuarto Tierra, internautas han desaprovecha las acciones, pues tal y como ocurrió en la temporada uno de La Casa de los Famosos México, cuando Poncho de Nigris practicó autoerotismo y lo confesó, ahora ellos se encuentran en el ‘ojo del huracán’.

Internautas reacciones a íntimas confesiones de Ricardo Peralta sobre Adrián Marcelo y Agustín Fernández (VIX)

“Que onda con la manuela en medio del programa cuando no es un show de puros hombres”. “Había mujeres, las regaderas son mixtas y eso pone más complicado todo el tema de romper la línea del respeto”. “Lo peor es que Ricardo lo dice como súper orgulloso y de nueva cuenta uno se pone a pensar si no rompe el pacto con los demás”. “Recuerden que lo gay no quita lo misógino ni asqueroso”, se puede leer en redes sociales.