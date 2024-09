El emotivo homenaje que rindieron a AMLO en una importante avenida de CDMX: “Hasta siempre, presidente”

Faltan poco menos de tres semanas para que AMLO deje la Presidencia. (Facebook Andrés Manuel López Obrador)

Nos encontramos en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero también de la vida pública, pues una vez que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, se retirará a su casa de Palenque, Chiapas. Ya en reiteradas ocasiones ha mencionado que dentro de su ‘testamento político’ ha pedido, modestia aparte, que no se le hagan monumentos o que su nombre aparezca en las calles, avenidas o edificios públicos.

“No quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Nada de eso y también lo otro, asociaciones, el obradorismo; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, dijo apenas el 9 de julio en su tradicional conferencia mañanera.

Sin embargo, vale recordar que pese a que es su voluntad no ser ‘inmortalizado’, el nombre de AMLO sí aparece ya en espacios públicos: en la alcaldía Xochimilco hay una calle llamada López Obrador; hay una avenida Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México; en Arcelia, Guerrero, fundaron una colonia con el nombre de AMLO.

Mientras que en Paraíso, Tabasco, un callejón también lleva el nombre del presidente; en Tuxtepec, Oaxaca, hay otra calle llamada López Obrado; y en Veracruz una colonia de Coatzacoalcos se llama Andrés Manuel López Obrador y algunas calles llevan el nombre de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Cuarta Transformación y Bienestar.

Ya hay varias calles y avenidas con el nombre del presidente. (Google Maps)

El homenaje a AMLO en calles de la CDMX

Como se puede apreciar, aunque Andrés Manuel López Obrador no quiere que su nombre sea plasmado en ningún lado, sin embargo, sus simpatizantes han buscado la manera de demostrarle su cariño y agradecimiento. La Ciudad de México no ha sido la excepción, ya que ahora en una de sus avenidas más importantes tiene un sentido homenaje para el líder de las izquierdas mexicanas.

La alcaldesa electa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, presumió en sus redes sociales un mural que el artista mexicano Yuka Besete pintó sobre la Avenida Congreso de la Unión, justo en una de las columnas principales del Metro Fray Servando de la Línea 4.

“¡Gran homenaje en Venustiano Carranza al mejor Presidente que hemos tenido! #AmorConAmorSePaga. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador ha dejado un legado imborrable en nuestra historia. ¡Gracias Presidente por todo lo que has hecho por nuestro país! ¡Hasta siempre!”, escribió la morenista en su publicación acompañada de la foto de la obra de arte.

Y los comentarios de los ciudadanos no se hicieron esperar: “Gracias cabecita de algodón dios te bendiga gracias x todo y disfruta de tu jubilación gracias gran presidente AMLO”, “Felicidades a los chicos, que realizaron este trabajo en honor al gran y único presidente que nuestro país tuvo. Gracias, gracias, gracias AMLO” y “Muy bonito mural de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ES UN BONITO LEGADO QUE DEJAS PARA TODAS LAS PERSONAS X SIEMPRE TE RECORDAREMOS, AMOR CON AMOR SE PAGA. TE QUEREMOS MUCHO gracias x todo”, se puede leer en Facebook.

El rostro de AMLO quedó plasmado en una de las avenidas más importantes de la CDMX. (Facebook Evelyn Parra)