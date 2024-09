AMLO cumple y lleva a Beatriz Gutiérrez Müller a La Mañanera: “Quiere despedirse de ustedes”

La escritora acudió por primera vez a La Mañanera Crédito: IG @beatrizgutierresmuller

La mañana de este miércoles 11 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó una conferencia de prensa diferente y es que no solo está acompañado de Elizabeth García Vilchis, sino también de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller quien se despedirá, no solo de los periodistas, sino también del pueblo de México.

“Como acordamos, invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas, ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere despedirse de ustedes y de toda la gente, y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho, nos ha ayudado mucho, y le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esa travesía, esa odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México”, dijo el mandatario.

El presidente llevó a su esposa a La Mañanera, siendo esta la primera vez que la invita | Foto: Gobierno de México

La escritora remarcó que su asistencia a La Mañanera se debe a poder contestar ante la prensa cualquier duda que se tenga, tanto en torno a su relación con el tabasqueño, a quien se refirió como “Mi presidente”, como sobre su desempeño al lado del mandatario federal sin llevar el título de primera dama de México.

“Mi presencia aquí pertenece a una invitación de mi presente porque generó alguna curiosidad de parte de ustedes por saber de mí, quizá de nosotros, de este andar no solo en este sexenio sino a lo largo de dos décadas juntos en la lucha por la transformación de México, por la vía pacífica, exigiendo elecciones limpias, cero fraudes y trampas electorales, creo que esa es la sustancia del movimiento democrático y de transformación que está a punto de terminar porque el presidente, quien ganó en las urnas en 2018 este 2024 termina su trabajo en pocos días, por cierto y nosotros con ello también nos despedimos, entonces él me invita, acepté porque creo que es una buena oportunidad para (...) hacer un repaso de lo que aquí ha acontecido o acontecerá”, dijo la escritora.

Antes de dar paso a la serie de preguntas y respuestas, la esposa del fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aclaró que se le había dado la indicación de cómo elegir a los periodistas, dando prioridad a la primera fila y a las mujeres, un acto que celebró, aunque a la vez pidió ayuda dado que padece de miopía y no podía ubicar bien a los miembros de la prensa.

¿Por qué fue Beatriz Gutiérrez a La Mañanera?

Si bien esta es la primera vez que la antes mencionada acude a La Mañanera, es importante resaltar que el morenista ya había adelantado que la invitaría para dar a conocer su perspectiva sobre el sexenio que está por terminar; sin embargo, no había dado a conocer la fecha exacta.

“No es servidora pública, formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación como me ayudan millones de mexicanos, porque no es labor de un hombre, una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernantes... esto es la obra de millones de mexicanos, entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país”, exclamó el presidente el pasado 01 de agosto del presente año.

El presidente compartió aspectos de la presentación del libro de su esposa | Foto: IG @beatrizgutierrezmuller

Tras anunciar que su esposa respondería tal como él lo ha hecho desde 2018, causó una gran expectativa el saber qué tendría que decir, especialmente porque jamás ha ostentado el título de primera dama, un hecho que explicó de esta manera:

“Yo ya tenía esta idea porque mi esposo fue candidato tres veces: no hacer lo que consideré que no era correcto y con eso fui resolviendo bastantes cosas. En aquel tiempo plantee primero a pensar en hacer distinto sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la via política y dejar atrás ideas rancias sobre el papel de las esposas de los gobernantes”, respondió la escritora.

El mandatario aseguró que están muy enamorados | Foto: Gobierno de México

Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador se casaron en 2006, año en que el tabasqueño comenzó su travesía por llegar al Poder Ejecutivo. Gutiérrez Müller, periodista y escritora, ha sido una figura activa en el ámbito cultural y académico. López Obrador, conocido como AMLO, es el presidente de México desde diciembre de 2018. La pareja tiene un hijo en común, Jesús Ernesto. Gutiérrez Müller ha mantenido una presencia discreta, enfocándose en su carrera y sus proyectos culturales.