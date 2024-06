¿Se separan? AMLO revela que Beatriz Gutiérrez Müller no vivirá con él en Palenque: “Voy a ver cómo le hago”

La esposa del presidente celebró el quinto aniversario del actual sexenio Credito:cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó desde hace varias semanas que tenga previsto divorciarse de Beatriz Gutiérrez Müller al terminar su sexenio, como ocurrió en su momento con su antecesor Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera; no obstante, esta mañana reveló que su esposa no vivirá con él en Palenque, Chiapas, donde él habitará desde el próximo 1 de octubre.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario insistió en que al terminar su gobierno se retirará de la política y vivirá en su hacienda ubicada en Palenque e incluso, no aceptará reunirse con militantes ni simpatizantes de Morena, para dedicarse por completo a su familia y a realizar una investigación sobre el México prehispánico, que publicará más adelante.

“Lo repito y lo repito porque puede ser que alguien dude, sobre todo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de: “Vamos a ver a Palenque a nuestro compañero, para platicar con él, para que nos ayude, para que nos ponga en comunicación con la presidenta”, no voy a poder hacerlo, yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y eso ya le dije no se habla de política.

“Yo voy a estar trabajando en mi investigación del México prehispánico, ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, como 80 -100 porque no quiero salir a buscar un texto o no quiero ir a un archivo, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto, no, va a ser muy difícil”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, resaltó que viajará a la Ciudad de México constantemente, ya que visitará a su “compañera, Beatriz”, ya que ella no vivirá con él, destacando que deberá hallar una forma de trasladarse sin usar aviones comerciales.

Aunque López Obrador no explicó cuál sería la razón por la que vivirán separados ni confirmó que esto signifique un posible divorcio, pues afirmó que ama mucho a su esposa y le reconoce el apoyo que le ha brindado.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver como le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera, Beatriz, que la amo mucho, que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan con este noble oficio, entonces cuando yo venga voy a ver cómo le hago”, puntualizó.