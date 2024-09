Políticos tunden a Miguel Ángel Yunes por pedir licencia en el Senador en plena discusión de la reforma Judicial: “Traidor”

El senador quedó electo en el pasado proceso electoral (X/@MYunezMarquez)

Luego de la polémica que se generó por la reaparición del senador panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tomó licencia por un tema de salud, su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Yunes Linares, fungió como suplente en ausencia de su hijo, situación que generó una serie de reacciones entre algunos políticos.

Por ejemplo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, fue una de las primeras en lanzarse en contra de la decisión. Por ello, aprovechó sus redes sociales para expresar unas palabras sobre el caso.

“Le aventé 30 monedas al traidor que vendió a la Patria en el Senado, se llama Miguel Ángel Linares”, fueron parte de las palabras que plasmó en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el líder del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, sentenció la decisión de Yunes Márquez, y lanzó la expresión: “Estás a tiempo de ser un héroe de la patria y no un traidor de México”.

La senadora panista se lanza contra Yunes Marquéz. (@LillyTellez)

Esto en medio de la discusión a la reforma al Poder Judicial, propuesta de AMLO que pasó al Senado y con la intención de que algunos mexicanos puedan renovar la plantilla de jueces y ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con voto popular a partir de 2025.

Yunes Linares defiende a Miguel Ángel Yunes Márquez

Durante la sesión de hoy, Yunes Linares se lanzó cotra el líder del PAN y aseguró que su hijo no había fijado el sentido de su voto sobre la reforma judicial.

“Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. No Marko, Miguel siempre ha dadoo la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Marko nos conocer perfectamente bien, tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marko ni de nadie”, así confirmó su padre la idea de que seguirán en el PAN.

Además, reiteró que “nunca se han doblado ni ante el Gobierno ni ante nadie”, debatió el exgobernador de Veracruz en medio de las expresiones y gritos por parte de los senadores en el encuentro de hoy contra ellos.