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Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy lunes 30 de marzo: presencia de manifestantes en Reforma afecta el tránsito

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La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente (Cuartoscuro)
La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente (Cuartoscuro)
14:38 hsHoy

El tránsito sobre el kilómetro 28+000 de la autopista, en el municipio de Jaltenco, presenta afectaciones esta mañana. La circulación vehicular está limitada únicamente al carril de baja velocidad en dirección a Querétaro, como resultado de un incidente reportado a las 4:22.

El tránsito sobre el kilómetro 28+000 de la autopista, en el municipio de Jaltenco, presenta afectaciones esta mañana (especial)
El tránsito sobre el kilómetro 28+000 de la autopista, en el municipio de Jaltenco, presenta afectaciones esta mañana (especial)
14:24 hsHoy

8:25

La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente, específicamente a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Como ruta alterna, se recomienda utilizar Chapultepec.

La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente (captura de pantalla)
La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente (captura de pantalla)
14:19 hsHoy

El flujo vehicular en Av. Chapultepec mantiene un ritmo constante en ambos sentidos. Este dato permite a los conductores prever un trayecto ágil por esa zona de la ciudad durante el periodo actual.

El reporte indica que no se registran incidentes ni congestionamientos en ese segmento, lo que favorece los traslados tanto hacia el poniente como hacia el oriente de la avenida. Quienes circulan por esta vía pueden anticipar cruces sin demoras.

El flujo vehicular en Av. Chapultepec mantiene un ritmo constante en ambos sentidos (captura de pantalla)
El flujo vehicular en Av. Chapultepec mantiene un ritmo constante en ambos sentidos (captura de pantalla)

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