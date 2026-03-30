Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy lunes 30 de marzo: presencia de manifestantes en Reforma afecta el tránsito

El tránsito sobre el kilómetro 28+000 de la autopista, en el municipio de Jaltenco, presenta afectaciones esta mañana. La circulación vehicular está limitada únicamente al carril de baja velocidad en dirección a Querétaro, como resultado de un incidente reportado a las 4:22.
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La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente, específicamente a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Como ruta alterna, se recomienda utilizar Chapultepec.
El flujo vehicular en Av. Chapultepec mantiene un ritmo constante en ambos sentidos. Este dato permite a los conductores prever un trayecto ágil por esa zona de la ciudad durante el periodo actual.
El reporte indica que no se registran incidentes ni congestionamientos en ese segmento, lo que favorece los traslados tanto hacia el poniente como hacia el oriente de la avenida. Quienes circulan por esta vía pueden anticipar cruces sin demoras.