Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy lunes 30 de marzo: presencia de manifestantes en Reforma afecta el tránsito

El reporte indica que no se registran incidentes ni congestionamientos en ese segmento, lo que favorece los traslados tanto hacia el poniente como hacia el oriente de la avenida. Quienes circulan por esta vía pueden anticipar cruces sin demoras.

El flujo vehicular en Av. Chapultepec mantiene un ritmo constante en ambos sentidos. Este dato permite a los conductores prever un trayecto ágil por esa zona de la ciudad durante el periodo actual.

La presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma afecta el tránsito en dirección oriente, específicamente a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia . Como ruta alterna, se recomienda utilizar Chapultepec .

El tránsito sobre el kilómetro 28+000 de la autopista , en el municipio de Jaltenco , presenta afectaciones esta mañana. La circulación vehicular está limitada únicamente al carril de baja velocidad en dirección a Querétaro , como resultado de un incidente reportado a las 4:22.

Últimas noticias

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca El periodista Rubén Rodríguez compartió detalles de la recepción que tuvo el presidente de Grupo Ollamani

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa La joven de 29 años de edad fue reportada como desaparecida este domingo

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 30 de marzo Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían” La conductora compartió detalles desconocidos sobre una negativa que generó especulaciones y originó uno de los eventos más comentados del año