“El amor es como el chachachá”, el K-drama protagonizado por Kim Seon-ho y Shin Min-a

En este K-drama dos polos totalmente opuestos coinciden en un pueblo costero y se enamoran. (Netflix)

Los K-dramas adquirieron mayor alcance a nivel internacional después de que las plataformas de streaming compartieran en su catálogo las historias complejas que hoy en día son las favoritas de muchos.

En Netflix México es posible ver la historia interpretada por la cantante, modelo y actriz Shin Min-a, conocida por sus papeles en “Tomorrow With You” (Mañana contigo), Diva, Chief of Staff, (Jefa de personal), y el actor Kim Seon-ho, popularmente conocido por su actuación en “Start Up”.

La serie de televisión surcoreana consta de 16 episodios, fue transmitida del 28 de agosto de 2021 hasta el 17 de octubre de 2021 a través de tvN, canal propiedad de la empresa de entretenimiento CJ ENM.

¿De qué trata “El amor es como el chachachá”?

Después de enfrentarse al fracaso, una dentista decide poner su consultorio en un pueblo costero. (Netflix)

La serie fue dirigida por Yoo Je Won, el guión estuvo a cargo de Shin Ha Eun y fue producida por Studio Dragon basándose en “Mr. Hong”, una producción de 2004 escrita por Kang Seok Beom, Lee Yoon Jin y Sin Jeong Soo.

La filmación de la serie se realizó en Pohang, una ciudad en la provincia de Gyeongsang, Corea del Sur pero después de que se desarrolló el K-drama también se le conoce como Gongjing, aunque ese nombre es ficticio, pues únicamente se creó para la historia.

Las cosas van mal para Yoon Hye‑jin, interpretada por Shin Min-a, una confiada dentista que tiene tanto belleza como inteligencia. Cuando renuncia a su trabajo decide viajar a Gongjin, un pueblo a la orilla del mar. Luego de enfrentar algunas dificultades decide mudarse al poblado costero.

Lo que no sabe es que se encontrará con una serie de eventos desafortunados y un inusual lugareño llamado Doo-shik, interpretado por Kim Seon-ho, con quién tiene una serie de diferencias y confrontaciones.

Este carismático hombre es popularmente conocido por los habitantes como Sr. Hong, un joven que oficialmente está desempleado, pero siempre está ocupado ayudando a los residentes del poblado.

Al conocer a Yoon Hye‑jin, no deja de pensar en ella. La historia da un giro inesperado cuando en el transcurso de los episodios se revela que asiste a un hospital psiquiátrico en el que le prescriben medicamentos debido a un trauma.

Un tercer personaje que irrumpe en la historia es Lee Sang-yi, un joven y exitoso director de programas de variedades, quien es adicto al trabajo y tiene una personalidad brillante. Estudió con Yoon Hye-jin, de quien ha estado enamorado desde hace mucho tiempo.

¿Dónde se puede ver en México?

Shin Min-a y Kim Seon-ho protagonizan la serie de comedia y romance titulada "El amor es como el chachachá". (Nación Rex)

El K-drama primero fue difundido en Corea pero el crecimiento de las plataformas de streaming permitió que su distribución tuviera alcance internacional y en México es posible ver esta serie surcoreana en Netflix.

Al agregar propuestas dramáticas, la plataforma de streaming permitió a muchos mexicanos conocer historias en las que radica el amor, el suspenso y la complejidad de los seres humanos en diferentes escenarios que cautivaron su atención.

De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, el público mexicano se convirtió en un gran consumidor de estas series y la constante búsqueda de las propuestas asiáticas se debe a la difusión que se ha hecho de ellas pero también “gracias al uso y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, tanto para su producción, como para su difusión masiva, trascendiendo fronteras”.

Señala el mismo programa que la distribución del Hallyu, también conocido como la “Ola coreana” tiene origen en México en el 2002 con la promoción de dramas coreanos transmitidos por el canal 34 de la televisión abierta mexicana.

Sin embargo, hasta el 2010 empezó a crecer de manera exponencial gracias a que se compartía por medio de plataformas en Internet, como YouTube.