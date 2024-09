Denuncian “moche” de 3.5 millones de pesos en candidaturas de MC en Toluca

Acusan a Juan Zepeda de pedir moche por 3.5 mdp por candidaturas en el pasado proceso electoral (Foto: Twitter / @JuanZepeda_)

El ex aspirante a la presidencia municipal de Toluca por Movimiento Ciudadano (MC), Javier Rodríguez Albarrán, denunció públicamente un presunto intento de extorsión por parte de la dirigencia estatal de su partido, encabezada por Juan Zepeda.

Rodríguez Albarrán aseguró que se le exigió un “moche” de 3.5 millones de pesos para permitirle registrar la planilla completa que incluía siete regidurías.

En una entrevista con el periodista mexiquense, José Alam Chávez Jacobo, el ex candidato narró que, a pesar de haber llegado a un acuerdo con Dante Delgado, dirigente nacional del partido, para ceder una regiduría, el grupo de Zepeda le exigió el control total de todas las posiciones o, en su defecto, el pago millonario.

“Me dijeron, está padrísimo (mi proyecto), qué bueno, me da mucho gusto, eres joven, traes muchas ideas. Pero si quieres la planilla completa, me vas a tener que dar tres millones y medio de pesos”, reveló el también activista, quien respondió inmediatamente con una negativa, al considerar tal solicitud como un acto de corrupción.

Falsificación de documentos

El periodista y analista, José Alam Chávez Jacobo entrevistó al excandidato de MC a la alcaldía de Toluca, Javier Rodríguez Albarrán para su programa Callejón político (Especial)

El ex candidato añadió que la respuesta a su rechazo fue clara y reveladora del poder de Zepeda en la entidad: “Aquí el que toma las decisiones es Juan Zepeda y no Dante Delgado, y hazle como quieras”, le habrían dicho gente del ex candiadato a la gubernatura, dejando al descubierto el control que ejerce el ex perredista sobre las candidaturas en el Estado de México.

Albarrán también denunció que, el día de su registro en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), fue presionado nuevamente para ceder las regidurías a Zepeda. Según su testimonio, fue forzado a esperar 14 horas y coaccionado a modificar su planilla para poder ser registrado.

“Me meten en una oficina, me encierran, me dicen esta regiduría es de acá, esto lo vas a quitar, esta persona cámbiala, dice Juan Zepeda que esas regidurías son de él y si no son de él, no te registras”, afirmó.

Finalmente, el ex emecista descubrió que se habían falsificado documentos de la planilla para cumplir con las acciones afirmativas exigidas por ley, lo que calificó como un acto de fraude.

“Investigando, justo me di cuenta de lo que habían hecho, era haber falsificado los papeles para cumplir con las acciones afirmativas”, declaró.

Esta denuncia agrava el descontento dentro de las filas de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, donde varios militantes han acusado a Zepeda de malos manejos y beneficiar a su círculo cercano, en detrimento de la consolidación del partido.