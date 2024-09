Una francesa se volvió viral tras decir que no extraña su país gracias a la gastronomía mexicana: “Mira mi cara”

La creadora de contenido se encuentra viviendo en San Luis Potosí y asegura que ama a México. (TikTok / Vivi Voyage)

La creadora de contenido francesa Vivi Voyage ha conquistado las redes sociales con su genuino cariño por México, particularmente por su gastronomía, hasta el punto de asegurar que ya no puede adaptarse a la comida de su país natal.

Vivi, quien ha vivido en la Ciudad de México y San Luis Potosí, compartió su experiencia en un video que rápidamente se viralizó, donde declara sentirse más “chilanga” que francesa.

“No, como que ya no me identifico en Francia. No encuentro en ese país, en México me siento como en mi casa, mi familia”, explicó Vivi en uno de sus videos, revelando la profunda conexión que ha desarrollado con México. Tras pasar tiempo en estas dos ciudades, la tiktoker aseguró que el regreso a su país le hizo darse cuenta de cuánto extrañaba la cultura y la gastronomía mexicana, la cual considera incomparable.

Vivi Voyage destacó que una de las cosas que más echa de menos de México es la comida. Entre sus platillos favoritos mencionó las patitas de pollo, tamales, esquites y algo que ella llamó un “pambasurzu”, en una clara muestra de su conocimiento y aprecio por los sabores auténticos de México. Esta declaración generó comentarios de apoyo y sorpresa entre los usuarios de TikTok, quienes valoraron su sinceridad y amor por el país.

La francesa se adaptó a la manera en que viven los mexicanos. (TikTok / Vivi Voyage)

“La última vez que fui a Francia y regresé a México, vi las calles de la Ciudad de México y al ver el Oxxo, dije, ya llegué a casa”, compartió Vivi, subrayando que México se ha convertido en su lugar de pertenencia. A pesar de haber crecido en Francia, la tiktoker no pudo evitar comparar la vida en ambos países, y mencionó que no lograba encontrar en su ciudad natal, Lyon, los famosos puestos de tacos que tanto le gustaban en las calles mexicanas.

A través de su cuenta de TikTok, Vivi continuó expresando su amor por México, aclarando que aunque se siente profundamente conectada con el país, no descarta la posibilidad de vivir en otro lugar en el futuro. “Es increíble, sé que algunos no me van a creer, pero no significa que no podría vivir en otro país”, concluyó.

El amor por México y su gastronomía ha traspasado fronteras, y la experiencia de Vivi Voyage es un claro ejemplo de cómo el sabor y la calidez mexicana pueden dejar una huella indeleble en los extranjeros.