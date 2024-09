El efecto Adrián Marcelo: Ricardo Peralta “vibra” diferente con Gala, Briggitte y Karime

Ricardo Peralta "vibra" diferente tras la salida de Adrián Marcelo (Vix)

Luego de varias semanas siendo el habitante más polémico del reality show, Adrián Marcelo decidió salir por su propio pie de La Casa de los Famosos México. Esto porque las diferencias entre él y algunos de sus compañeros como Arath de la Torre y Gala Montes ya eran demasiado fuertes.

Sin duda, el regiomontano era el líder del cuarto Tierra, el equipo de la casa que, si bien comenzó con mucha popularidad, no logró empatizar nada con la gente, al punto de ser los más odiados de todo el reality show. Habitantes como Agustín, Gomita, Sian Chiong, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta incluso perdieron bastantes seguidores en redes sociales.

Señalados como villanos, los integrantes del cuarto Tierra empezaron a ser eliminados uno a uno, y la rivalidad entre ambos equipos ya era bastante intensa. Luego de la salida de Adrián Marcelo, las cosas comenzaron a relajarse bastante.

El integrante del cuarto Tierra asegura que no estaba del todo de acuerdo con su exlíder. Crédito: ViX

Incluso, Ricardo Peralta confesó a Gala Montes que la vibra de la casa era bastante diferente, dando a entender que, en efecto, el regiomontano perturbaba la paz: “Qué fuerte que cambió toda la energía de la casa, yo siempre lo supe. No te creas, sí hacíamos chamba, Sian y yo”.

Ante esto, Gala le dijo “tenía un carácter muy fuerte”, y Ricardo añadió: “Los regios son fuertes. Es raro decirlo, pero todo se siente más liviano”.

Cabe mencionar, que hace unos días, Ricardo Peralta pidió perdón a las integrantes del cuarto Mar, y desde entonces se han vuelto muy unidos. Algunos internautas aseguran que la compañía de Gala, Karime y Briggite hacen que el integrante de Tierra vibre de forma muy diferente.

No obstante, algunos piensan que se trata de una estrategia de Ricardo, pues se ha dado cuenta que su popularidad al exterior de La Casa de los Famosos México no es la mejor, por lo que intenta lavar su imagen.

Lo que piensan los fans de la nueva actitud de Ricardo Peralta

Ricardo Peralta (Captura de pantalla YouTube El 5)

Si bien hay algunos televidentes que apoyan al influencer, la mayoría de los fanáticos están despotricando en contra de él, asegurando que no es más que “hipocresía”. Aquí algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Demasiado tarde, los de su cuarto jamás le llevaron la contraria y hasta fomentaban todo lo que él hacía y decía y al final él ya se fue por atrás y las carreras del resto de su cuarto para mal se vieron afectadas y se verán afectadas”.

“Nuevamente dando cátedra de hipócrita, si le lamía las patas al misógino, y ahora habla de la energía, ven como si se deconstruye pero no en buen plan si no a conveniencia”.

“Diciendo que ayudaban a calmarlo él y el Sian pero bien que se reían a carcajadas con todos los ataques que planeaba e incluso le daban datos para ayudarle y participaban en todos ellos”.

“Y si supiera todo lo que el público y las marcas piensan de él, cómo lo perciben y las consecuencias que ha tenido todo eso. No me sorprendería que cuando salga de la casa le eche la culpa a AM de todo lo que pasó, haciéndose la víctima de que Adrián también lo manipuló. Guarden este tweet “.