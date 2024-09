Briggitte acusa a Gala Montes de querer nuevo enemigo en LCDLFM: “Está buscando pelear con alguien”

Briggitte tiene fricciones con Gala (Captura de pantalla)

Sin duda, el momento más polémico de La Casa de los Famosos México fue la repentina salida de Adrián Marcelo. El regiomontano tomó la decisión luego de una última discusión con Gala Montes, la habitante con la que más diferencias tuvo durante toda la temporada.

Y es que las peleas entre ambos fueron más que constantes. Durante más de seis semanas, ambos participantes se dijeron de todo: hubo cuestionamientos a la salud mental, comentarios sobre las parejas sentimentales y acusaciones de machismo.

Durante aquella última confrontación, Briggitte Bozzo trató de mediar las cosas, y fue acusada en redes sociales de no haber defendido a Gala. Aunque salió Adrián Marcelo y la situación se relajó un poco, las tensiones volvieron entre los participantes, esta vez al interior del cuarto Mar.

Y es que Gala Montes señala que Briggitte tiene actitudes extrañas, que pasa mucho tiempo con el equipo Tierra y que incluso la salida de Adrián Marcelo le dolió. De hecho, en la cocina, la actriz de El Señor de los Cielos soltó un duro comentario hacia Briggitte: “Lloraste porque se fue tu amigo”.

Nuevas tensiones dentro de La Casa de los Famosos México. | Crédito: La Casa de los Famosos

Las tensiones entre ambas participantes llevaron a Briggitte a sincerarse con Arath de la Torre, a quien le confesó que está perdiendo la conexión con el cuarto Mar. También, habló duramente sobre Gala Montes, y confesó que siente que la actriz está intentando buscarse un nuevo enemigo, en ausencia de Adrián Marcelo:

“Es difícil para mí estar aquí y más si no estoy teniendo la misma conexión, y ahora Gala se la está yendo conmigo, con sus comentarios que nada que ver, ahora resulta que porque no la defendí tengo ya la cruz puesta o no sé si está buscando pelear con alguien porque ya se le fue con el que peleaba, no es culpa mía”.

Y añadió: “No tengo que pagar sus platos rotos, no me gusta y no se siente bien que sea asi conmigo, si tiene algo que decirme que lo diga en la cara si es tan sea frontal como dice, esta buscando esos piques que no me están gustando”.

La salida de Adrián Marcelo: un comentario que lo desencadenó todo

Un comentario de Adrián Marcelo durante la más reciente gala de eliminación de La Casa de los Famosos desencadenó una confrontación y su salida del concurso. La frase en cuestión, “una mujer menos que maltratar”, fue pronunciada después de que se anunciara que todas las nominadas a la eliminación eran mujeres. Marcelo argumentó que su declaración, aunque controvertida, fue una respuesta irónica a las acusaciones de misoginia que otros participantes habían dirigido en su contra.

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

Odalys Ramírez, conductora del programa, abordó directamente el tema con Marcelo durante una llamada que se transmitió en la sala común. En contraste, Gala Montes mantuvo su postura y reiteró sus acusaciones de misoginia contra Adrián, lo que llevó a un nuevo enfrentamiento verbal en el que Marcelo cuestionó la salud mental de Montes.

La situación escaló hasta el punto en que, tras la conclusión de la reunión, Adrián Marcelo se dirigió al confesionario y, posteriormente, abandonó silenciosamente el recinto del programa por la puerta del patio. Su salida pasó desapercibida por los demás participantes, pero generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, con la mayoría de los internautas celebrando su marcha.

Incluso, Televisa emitió un comunicado en sus plataformas sociales. Sin mencionar explícitamente a Adrián Marcelo, la empresa condenó tanto la “violencia psicológica” como la “violencia de género” y manifestó su compromiso con la conciencia social respecto a los problemas que afectan a las mujeres.