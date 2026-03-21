México

Exdirectora de Miss Universo México vende sus vestidos de novia por Facebook y el precio nadie lo vio venir

La modelo explicó las razones por las que decidió desprenderse de tan importantes atuendos

Guardar
(Facebook)
(Facebook)

Cynthia de la Vega, exdirectora de Miss Universo México, sorprendió a la comunidad digital tras anunciar la puesta en venta de sus exclusivos vestidos de novia a través de su cuenta en Facebook.

La exreina de belleza y modelo decidió desprenderse de dos piezas únicas diseñadas por creadores reconocidos, ofreciendo los atuendos en la plataforma social y generando variedad de reacciones entre seguidores y usuarios de la industria de la moda nupcial.

Venta de vestidos de novia: una decisión inesperada

El pasado 15 de marzo, Cynthia de la Vega Oates publicó: “Vendo vestidos de novia. Hecho a la medida, pieza única de diseñador Benito Santos, talla 4 aprox, incluye mantilla y cuenta con tintorería”, colocó.

La famosa comentó que pensaba conservar el atuendo, pero debido a que se mudó a la capital del país decidió ofrecerlos a la venta.

(Facebook)
(Facebook)

“Se quedó allá en Mty donde solo está colgado cuando es una belleza y vestido de ensueño que alguien más podría utilizar. Este lo usé como principal. Precio venta 7 mil 700 USD (negociable)”.

La exdirectora también ofreció el vestido usado en la ceremonia religiosa, pieza exclusiva de la diseñadora Monik Arreola, con un precio de 2 mil USD. Ambas prendas fueron puestas a la venta con la intención de que otras personas puedan aprovecharlas, tras su mudanza de Monterrey a la Ciudad de México.

(Captura de pantalla/FB)
(Captura de pantalla/FB)

Reacciones y comentarios en redes sociales

La publicación generó de inmediato comentarios entre usuarios. Algunos consideraron elevados los precios para prendas de segunda mano y sugirieron ajustar el monto.

“Yo sí tengo, aconsejo que bajes un poco más los precios, están algo caros para ser de segunda mano”, escribió un participante anónimo.

Cynthia respondió: “Pues el valor es el doble y no me urge, si sale qué bien, que alguien más disfrute, si no, no pasa nada”.

Otros usuarios preguntaron sobre el valor real del vestido principal, a lo que Cynthia de la Vega Oates aclaró que se trata de piezas únicas cuyo costo original supera ampliamente el precio de venta.

Kike Mayagoitia y Cynthia de
Kike Mayagoitia y Cynthia de la Vega se casaron en 2020 y son padres de dos pequeños (Foto: Instagram)

La conversación se mantuvo activa, mostrando el interés del público por la moda nupcial de alta gama y el atractivo de adquirir prendas con historia en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Cynthia de la Vega?

Cynthia Alejandra de la Vega Oates nació el 28 de septiembre de 1991 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Desde joven incursionó en el modelaje, obtuvo el título de Elite Model Look México 2008 y representó a México en Sanya, China. A los 19 años ganó el título de Nuestra Belleza Mundo México 2010, lo que le permitió participar en Miss Mundo 2011, aunque posteriormente fue destituida a causa de controversias relacionadas con su peso y rumores de la industria del acompañamiento.

En 2023, Mexicana Universal anunció el cambio de directiva tras tres décadas de liderazgo por parte de Lupita Jones, y designó oficialmente a Cynthia de la Vega como directora, cargo que ocupó hasta su destitución en 2024.

Durante su presentación, De la Vega declaró: “Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como ‘Miss Universo México’, impulsando a las chicas hacia la grandeza”.

Temas Relacionados

Cynthia de la VegaMiss Universo MéxicoVestidos de NoviaFacebookmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 21 de marzo

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Cae palmera de alrededor de 20 metros cerca de Pilares de Iztapalapa, CDMX: deja tres menores lesionados

Durante la madrugada de este sábado 21 de marzo se reportó el incidente en la calle Felipe Ángeles de la colonia Apatlaco, ubicada en los límites de Iztapalapa e Iztacalco

Cae palmera de alrededor de

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Te decimos todos los connacionales que podrían ganar un galardón este año

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza

¿Buscas empleo? Jornada de reclutamiento en la CDMX, te decimos dónde y cuándo

Autoridades buscan vincular a los candidatos con diversas empresas que ofrecerán distintas vacantes

¿Buscas empleo? Jornada de reclutamiento

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

El atleta mexicano superó su mejor registro previo durante la competencia

Erick Portillo gana plata histórica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mónica Zambada, hija de “El

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

ENTRETENIMIENTO

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Claudia Álvarez desafía las reglas con un vestido transparente en Fashion Week de Madrid: “Muy emocionada”

Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

Un Tal Fredo aclara que su boda no ha ocurrido; evento con Carlos Rivera fue un “Icebreaker”

DEPORTES

Bruno Fernandes expresa su felicidad

Bruno Fernandes expresa su felicidad de jugar en el Estadio Azteca y lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo ante México

El Satánico dice adiós a la lucha libre con triunfo y Hechicero destrona a Castagnoli para ganar el título Mundial Pesado del CMLL

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

¿Buscas un boleto para los partidos del Mundial 2026? La SSPC explica cómo no caer en fraudes

Arsenal vs Manchester City EN VIVO: dónde ver en México la Final de la Carabao Cup