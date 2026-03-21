Exdirectora de Miss Universo México vende sus vestidos de novia por Facebook y el precio nadie lo vio venir

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Cynthia de la Vega, exdirectora de Miss Universo México, sorprendió a la comunidad digital tras anunciar la puesta en venta de sus exclusivos vestidos de novia a través de su cuenta en Facebook.

La exreina de belleza y modelo decidió desprenderse de dos piezas únicas diseñadas por creadores reconocidos, ofreciendo los atuendos en la plataforma social y generando variedad de reacciones entre seguidores y usuarios de la industria de la moda nupcial.

Venta de vestidos de novia: una decisión inesperada

El pasado 15 de marzo, Cynthia de la Vega Oates publicó: “Vendo vestidos de novia. Hecho a la medida, pieza única de diseñador Benito Santos, talla 4 aprox, incluye mantilla y cuenta con tintorería”, colocó.

La famosa comentó que pensaba conservar el atuendo, pero debido a que se mudó a la capital del país decidió ofrecerlos a la venta.

(Facebook)

“Se quedó allá en Mty donde solo está colgado cuando es una belleza y vestido de ensueño que alguien más podría utilizar. Este lo usé como principal. Precio venta 7 mil 700 USD (negociable)”.

La exdirectora también ofreció el vestido usado en la ceremonia religiosa, pieza exclusiva de la diseñadora Monik Arreola, con un precio de 2 mil USD. Ambas prendas fueron puestas a la venta con la intención de que otras personas puedan aprovecharlas, tras su mudanza de Monterrey a la Ciudad de México.

(Captura de pantalla/FB)

Reacciones y comentarios en redes sociales

La publicación generó de inmediato comentarios entre usuarios. Algunos consideraron elevados los precios para prendas de segunda mano y sugirieron ajustar el monto.

“Yo sí tengo, aconsejo que bajes un poco más los precios, están algo caros para ser de segunda mano”, escribió un participante anónimo.

Cynthia respondió: “Pues el valor es el doble y no me urge, si sale qué bien, que alguien más disfrute, si no, no pasa nada”.

Otros usuarios preguntaron sobre el valor real del vestido principal, a lo que Cynthia de la Vega Oates aclaró que se trata de piezas únicas cuyo costo original supera ampliamente el precio de venta.

Kike Mayagoitia y Cynthia de la Vega se casaron en 2020 y son padres de dos pequeños (Foto: Instagram)

La conversación se mantuvo activa, mostrando el interés del público por la moda nupcial de alta gama y el atractivo de adquirir prendas con historia en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Cynthia de la Vega?

Cynthia Alejandra de la Vega Oates nació el 28 de septiembre de 1991 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Desde joven incursionó en el modelaje, obtuvo el título de Elite Model Look México 2008 y representó a México en Sanya, China. A los 19 años ganó el título de Nuestra Belleza Mundo México 2010, lo que le permitió participar en Miss Mundo 2011, aunque posteriormente fue destituida a causa de controversias relacionadas con su peso y rumores de la industria del acompañamiento.

En 2023, Mexicana Universal anunció el cambio de directiva tras tres décadas de liderazgo por parte de Lupita Jones, y designó oficialmente a Cynthia de la Vega como directora, cargo que ocupó hasta su destitución en 2024.

Durante su presentación, De la Vega declaró: “Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como ‘Miss Universo México’, impulsando a las chicas hacia la grandeza”.