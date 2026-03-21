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Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

El atleta mexicano superó su mejor registro previo durante la competencia

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El mexicano Erick Portillo consiguió una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, resultado que lo coloca entre las actuaciones más destacadas del país en la historia de esta competencia.

Portillo sube al podio tras igualar marca clave en la final de salto de altura

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En la final disputada en Torun, Polonia, Portillo alcanzó una altura de 2.30 metros, registro que logró en su tercer intento y que le permitió asegurar el segundo lugar.

El ucraniano Oleh Doroshchuk se quedó con la medalla de oro tras superar la misma altura sin fallos, criterio que definió la clasificación final.

El podio lo completaron el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, quienes empataron con un salto de 2.26 metros.

Doroshchuk se proclamó campeón con 2.30 metros, en una final donde esa marca fue suficiente para asegurar el título.

La plata de Portillo marca un nuevo registro para México en la competencia

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El resultado de Portillo representa una de las mejores actuaciones de México en la historia del Campeonato Mundial en pista cubierta, superando los registros previos obtenidos en esta justa.

Antes de esta medalla, los únicos podios mexicanos en la competencia habían sido los bronces de Ernesto Cantó en los 5 kilómetros marcha en Indianápolis 1987 y de Alejandro Cárdenas en los 400 metros en Maebashi 1999.

Portillo llegó a la competencia con una mejor marca personal de 2.28 metros, por lo que el salto de 2.30 no solo le dio la medalla, sino que también significó un rendimiento por encima de su registro previo.

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