AMLO confiesa que ya inició su mudanza de Palacio Nacional: “Me voy a llevar como 160 libros”

El presidente López Obrador durante 'La Mañanera'. (Presidencia)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya inició su mudanza de Palacio Nacional, sede que fungió como su hogar durante los últimos seis años.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 6 de septiembre, el líder del Ejecutivo reveló que ya empezó a ver qué pertenencias se llevará a su finca ubicada en Palenque, Chiapas, donde pasará su retiro lejos de la política y los focos de atención.

“Ya empecé a ver lo de mis libros, los que me voy a llevar a Palenque. Es la bibliografía básica, me voy a llevar en total como 150 o 160 libros, con eso tengo para tres años”, declaró.

Recordó que su plan de retiro incluye realizar una investigación sobre la vida del México prehispánica, por lo que aseguró que los libros que escogió le serán de gran ayuda.

AMLO y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en el Patio Mariano de Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

“No hay muchas fuentes documentales, es muy poco, pero sí. No me voy a llevar más libros, no me quiero distraer en otras cosas”, agregó.

Por otra parte, reiteró que su deseo es “no aparecer en nada”.

“Ya cumplí mi ciclo y me voy muy contento. Ya lo he dicho”.

A finales de junio, de gira por Mérida, Yucatán, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que estaba analizando la posibilidad de mudarse a Palacio Nacional una vez que asumiera la Presidencia de la República el próximo 1 de octubre.

“Estoy definiéndolo. Ya lo vamos a platicar. Tiene sus ventajas vivir en Palacio Nacional”, señaló.

Morena compartió imágenes del encuentro de AMLO y Sheinbaum en Palacio Nacional (X/@PartidoMorenaMX)

Estos serán los ingresos de AMLO cuando finalice su mandato

El pasado 9 de julio, López Obrador dio a conocer cuáles serán los ingresos económicos de los que sobrevivirá y disfrutará de una vida tranquila en “La Chingada”.

“Tengo un ahorro de las regalías de mis libros, sobre todo estos dos últimos, este último ―“¡Gracias!”― me está ayudando bastante. Ahora estoy por tener una reunión con Planeta (la editorial), porque van a sacar una edición del mismo libro más barata. Se ha vendido muchísimo, pero van a sacar más”, declaró.

Al respecto, reveló que tan solo de su último libro, publicado el 9 de febrero de 2024, obtuvo un anticipo de 3 millones de pesos, aunque tuvo que pagar 1 millón en impuestos.

“Me rayé”, aseguró.

Otra parte de sus ingresos será obtenida de la pensión que obtendrá como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

“Tengo mis ahorros y ya hice también la cuenta. Estoy pidiéndole al ISSSTE que me haga mi cuenta de jubilación y voy a alcanzar los 21 mil pesos mensuales, más los tres mil, ahora pero va a aumentar, de la pensión de adultos mayores”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador. (Bloomberg)

Recordó que dicha cifra responde a sus aproximadamente 22 años de servicio, luego de que comenzó a cotizar en 1977 en el Instituto Nacional Indigenista.

Cabe recordar que López Obrador eliminó la pensión para los expresidentes, razón por la que no obtendrá ningún ingreso por haber dirigido el país entre 2018 y 2024.

Otro hecho que ha llamado la atención del retiro del presidente de la República es que Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, no se mudará con él a Chiapas. Jesús, su hijo más pequeño, también se quedará en la Ciudad de México.

“Ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos”, agregó.