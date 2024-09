AMLO confía en que gobierno de Sheinbaum no tendrá ningún problema con EEUU: “Es una mujer muy sensible”

AMLO apuesta por la continuidad y preparación de Claudia Sheinbaum: “Va ser la mejor presidenta del mundo”

El preisdente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que comenzará el próximo 1 de octubre tendrá una buena relación con la siguiente administración de Estados Unidos.

“Fue muy buena la relación y ya dije con Biden ha sido inmejorable, muy buena, respetuosa hasta ahora, pero no es un asunto trascendente, es nada más recordarles porque se les olvida, imagínate, más e 200 años de la política Monroe y hay esa manía, no en todos los funcionarios de Estados Unidos, no en el presidente Biden pero sí en algunos políticos congresistas.

“Es un proceso que lo tienen que ir aclarando, entendiendo que se avanza más que nos conviene más la integración respetando nuestras soberanías, en el caso de la presidenta electa considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección va a tener con ella una muy buena relación, no va haber ningún problema, ella es una mujer muy inteligente bien formada con experiencia, es honesta, además es mujer, es muy sensible”, afirmó.

Información en desarrollo...