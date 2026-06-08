México

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 8 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)

El precio de los combustibles Puebla, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

PUBLICIDAD

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.744pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.108pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.165pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en PueblaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién ganó las elecciones en Coahuila? Así avanza el PREP

La coalición PRI-UDC gana los 16 distritos de mayoría relativa según los resultados preliminares, con más del doble de votos que Morena-PT

¿Quién ganó las elecciones en Coahuila? Así avanza el PREP

Tormenta tropical Boris: trayectoria, estados afectados y cuándo toca tierra en Guerrero

La depresión tropical Dos-E se intensificó a tormenta tropical Boris la madrugada de este lunes

Tormenta tropical Boris: trayectoria, estados afectados y cuándo toca tierra en Guerrero

Elecciones de Coahuila EN VIVO: PRI encabeza votación en los 16 distritos, según resultados preliminares

Sigue los resultados de la jornada electoral que renovará diputaciones en el Congreso local

Elecciones de Coahuila EN VIVO: PRI encabeza votación en los 16 distritos, según resultados preliminares

Resultados elecciones Coahuila 2026: PRI se lleva carro completo, Morena acusa ‘QRgate’ y PAN se desploma

Coahuila volvió a convertirse en el último gran bastión del PRI luego de quedarse con las 16 diputaciones locales en juego

Resultados elecciones Coahuila 2026: PRI se lleva carro completo, Morena acusa ‘QRgate’ y PAN se desploma

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

Emojis, corridos y promesas de lujo: el manual del CJNG para reclutar jóvenes en TikTok

Fiscalía de Michoacán llama a comparecer al senador Raúl Morón por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía

Nuevo documental de Paco Stanley: Mario Bezares pide que los testimonios lleguen a la fiscalía

Tras críticas, el productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul

MasterChef México 24/7: quiénes fueron los dos eliminados de la cocina más famosa

Christian Nodal se une a la fiebre mundialista con show y camiseta de la selección mexicana

Sol León sorprende tras ganar La mansión VIP, pero Alfredo Adame insiste en “incongruencias”

DEPORTES

Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América

Cómo llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público: rutas y costos que debes saber en este Mundial 2026

La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México