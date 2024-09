Drag Race México 3; todo lo que sabemos de la nueva temporada y el casting para ser parte del elenco (Foto: Cortesía)

La franquicia creada e impulsada por la estrella internacional RuPaul por fin ha llegado al país tras una larga y anhelada espera: Drag Race México ya es una realidad. El reality show más famosos del popular arte que la comunidad LGBT+ está por terminar su segunda edición, este jueves 5 de septiembre, y en exclusiva para Infobae México, se ha confirmado una tercera entrega.

Drag Race México regresó este 2024 con una segunda temporada que ha terminado con cualquier “mal sabor de boca” o crítica que su primera temporada dejó. Tras el estreno del famoso reality show que originalmente organiza RuPaul, originalmente en Estados Unidos, internautas o miembros de la comunidad LGBT+ han manifestado su gran interés por el proyecto gracias a los impactantes looks y maquillajes que se presentan sus reinas.

World of Wonder, la compañía de medios multiplataforma detrás de la franquicia global Drag Race, confirmó hoy la renovación de una tercera temporada de Drag Race México para Infobae México. Este anuncio se produce en medio del éxito arrollador de la segunda temporada, que registró un aumento del 40 % en audiencia en comparación con la primera.

Ellos fueron los jueces del reality Drag Race Mexico en su primera edición: de izquierda a derecha, Lolita Banana, Valentina y Oscar Madrazo (Foto Infobae México/ Marco Ruiz)

Renuevan para una tercera temporada la franquicia Drag Race México

La renovación se dio a conocer antes de la final de la segunda temporada, que se emitirá hoy en WOW Presents Plus. Esta plataforma de streaming ha jugado un papel crucial en la expansión global del programa, registrando un aumento del 30 % en tiempo de visualización año tras año y un incremento del 47 % en suscriptores desde principios de 2024.

Fenton Bailey y Randy Barbato, cofundadores de World of Wonder, señalaron: “Después del éxito arrollador de las temporadas uno y dos, estamos encantados de confirmar la temporada tres. A través de su deslumbrante creatividad y talentos diversos, las reinas de México nos dan un festín de pura alegría”.

La segunda temporada reunió a 13 fabulosas reinas que se enfrentaron en desafíos creativos y de actuación, desfiles de moda, presentaciones en vivo y grabaciones de videos musicales.

Las finalistas Eva Blunt, Horacio Potasio, Leexa Fox y Jenary Bloom competirán esta noche por la corona y el cetro, junto con un gran premio en efectivo. Los espectadores pueden ver el episodio final exclusivamente en WOW Presents Plus a partir de las 8 pm CDMX/10 pm ET.

Renuevan para una tercera temporada la franquicia Drag Race México (Foto: Instagram)

Cómo está conformado el panel de Jueces en ‘Drag Race México 2′

El panel de jueces y presentadores también ha sufrido cambios, pues aunque regresa el colorido Oscar Madrazo y la querida ex participante de Drag Race Francia, Lolita Banana, la gran ausente de esta edición es la Miss Congeniality de RuPaul’s Drag Race, Valentina, quien de acuerdo a diversos medios LGBT+ habría declinado su participación ya que busca un notable aumento de salario que no le fue concedido.

La nueva integrante es Taiga Brava, cantante y ex participante de Queen of the Universe, otro reality show de la misma franquicia, donde se coronó en su segunda edición.