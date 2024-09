Burrita Burrona respondió a Ferka por acusarla de causar “hate” contra ella: “Ni me acordaba de ti”

La exparticipante de La Casa de los Famosos México volvió a revivir el odio que recibió hace un año Crédito: IG/burritaburrona Cuartoscuro

Todo parece indicar que la polémica que existió en la primera temporada de La Casa de los Famosos México no se ha superado del todo, pues recientemente María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, revivió las declaraciones que Ricardo Peralta y otros creadores de contenido hicieron sobre ella durante su participación en el reality show de Televisa.

Debido a que fue uno de los personajes más polémicos y menos queridos de la primera emisión, algunos medios le han preguntado su opinión sobre los actuales participantes; además, cuando Mariana Echeverría aún era parte de la competencia llegó a ser comparada con la exparticipante, situación que no le gustó a Ferka, pues aseguró que ella no era mala persona, solo se consideraba estratega.

Sin embargo, en esta ocasión la declaración rondó en torno a Ricardo Peralta, uno de los habitantes menos queridos de la temporada actual, ya que al igual que Arath de la Torre, parte del público considera que solo quiere imitar a Wendy Guevara, primera ganadora de la emisión mexicana.

Qué dijo Ferka sobre Ricardo Peralta y La Burrita Burrona

En un reciente encuentro con los medios, la actual conductora de Venga la Alegría Fin de Semana se pronunció sobre los malos comentarios que está recibiendo Ricardo Peralta por su desempeño en la competencia, a lo que respondió:

“Yo también fui víctima de un Ricardo Peralta, él fue uno de los que incitó muchísimo ‘hate’ a mi persona, se burló de mí, se metió con el labio, con mil cosas que ‘Team Infierno’ me daba. Me dio con todo, y entonces hoy digo: ‘Dios mío, siempre aprendan, cuando tú señalas tres van para ti’. Con la vara que midas, serás medido, y hoy, chiquito, una probadita de tu propio chocolate.”

La participación de Ferka en La Casa de los Famosos México no fue de las favoritas. (Ig:@ferk_q)

Ante las fuertes declaraciones, no pudo evitar ser cuestionada sobre si existía la posibilidad de que le dijera todo eso cuando fuera eliminado de La Casa de los Famosos México. Además de mencionar que sí lo hará en su momento, agregó:

“Se lo voy a decir, y claro que se lo dije porque es amigo y lo conocí fuera de todo este rollo. Sí me sentí nada cool, como me hizo bullying con otros personajes que utilizan máscaras y botargas. De verdad yo le decía: ‘oye no me conoces’. Hoy lo está viviendo en carne propia y cuando salga se va a enterar que es muy difícil.”

La Burrita Burrona le responde a Ferka

Las declaraciones de la exparticipante de La Casa de los Famosos dieron mucho de qué hablar entre los internautas, pero la situación se puso más tensa cuando Burrita Burrona, interpretada por Iván ‘Momo’ Guzmán, le respondió a la conductora y actriz a través de su cuenta oficial de X.

“Ferka, ya ni me acordaba de tu hermana, pero te aclaro: Yo no generé el hate, fuiste tú misma con tu actitud nefasta y transfóbica hacia mi Wendy. Deja el odio fuera y enfócate en tus proyectos, los que tengas,” escribió.

(captura de pantalla)

Contrario a lo que podría pensarse, su comentario desató opiniones divididas, ya que algunos mencionaron que sí había incentivado los mensajes negativos a Ferka, mientras que otros aseguraron que la famosa siempre está en medio de la polémica.