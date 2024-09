Shanik denuncia que intentaron irrumpir en su casa; culpa a Adrián Marcelo: “Me está poniendo en peligro y a mis hijas” | VIDEO

Shanik Berman ha sido blanco de críticas por supuestamente darle información delicada de Arath de la Torre a Adrián Marcelo. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Han pasado cuatro semanas desde la eliminación de Shanik Berman de La Casa de los Famosos México 2; sin embargo, la periodista está al centro de la mayor polémica dentro del reality show. Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre con divulgar información que desestabilizará a su familia, la cual le fue proporcionada por la periodista.

Según el youtuber, Shanik habló frente a él de un escándalo que involucró a Arath en 2022. Se trata de una entrevista del actor Julio Alegría y su entonces prometida, Andrea Rodríguez, quien aseguró que el conductor de Hoy presuntamente la acosaba.

La estrategia de Adrián Marcelo tuvo un daño colateral en Shanik, quien compartió un video donde se deslinda de las futuras acciones del regiomontano y acusa de agresiones a fans del programa.

Sin embargo, algunos pseudo espectadores habrían cruzado la línea de las amenazas digitales, según declaró Shanik al matutino Sale el Sol.

Shanik Berman responsabilizó a Adrián Marcelo de generar odio en su contra; denunció que supuestos fans de LCDLF intentaron irrumpir en su casa. | Crédito: @saleelsoltv

Shanik denuncia amenazas de muerte

En entrevista con los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, Shanik admitió que la conversación a la que aludió Adrián Marcelo sí ocurrió, aunque aseguró que no se sentía responsable del uso que el youtuber haga de dicha información, debido a que se trataba “de una nota vieja” de la revista TVNotas.

Shanik aseguró que en las últimas horas ha sido blanco de ataques y amenazas que se han extendido a integrantes de su familia. “Ese villano (Adrián Marcelo) me está usando y qué crees, en las redes me empezaron a amenazar de muerte, empezaron a amenazar de muerte a mis niñas, a mi familia... Como Arath es ahorita ‘San Arath’, la gente se me fue encima y ayer llagaron a mi casa unas personas que decían que venían de parte de Arath a pedirme un dizque autógrafo, a preguntar si yo vivía aquí. ¡¿De dónde sacaron mi dirección?! Le dije (a seguridad) ‘por supuesto no estoy’”, expresó la conductora de Hoy.

Joanna Vega-Biestro, quien ha sido sumamente crítica con la tolerancia que ha tenido la producción de LCDLFM con Adrián Marcelo, cuestionó si tomaría acciones, a lo que Shanik respondió que sí, e hizo una petición a la productora Rosa María Noguerón:

“Pido que le digan en el confesionario al señor Adrián Marcelo que OK, use todas sus estrategias, que no me use diciendo mi nombre porque a la que está poniendo en peligro es a mí y a mis hijas”.

Por último, Shanik reveló que veo poco probable que Adrián Marcelo sea eliminado o expulsado, pues el programa necesita un villano y en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos, lo ha sido Adrián Marcelo.

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada del reality show, tras caer en la estrategia del youtuber regiomontano. (LCDLF México, Facebook)