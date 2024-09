Un gringo en situación de calle en CDMX se vuelve viral; usuarios generan debate sobre la gentrificación

Usuarios mexicanos levantaron su queja al ver que ahora hay vagabundos extranjeros en la capital mexicana. (TikTok / Triste Taco)

La gentrificación en México, particularmente en la Ciudad de México (CDMX), ha alcanzado niveles que han sorprendido a propios y extraños. Este fenómeno, caracterizado por la llegada de extranjeros que buscan un estilo de vida más accesible y tranquilo en distintos estados del país, ha generado un aumento significativo en los costos de vivienda y transformaciones urbanas.

La Ciudad de México, en particular, ha sido una de las más afectadas por esta tendencia, al grado de que en redes sociales se ha viralizado un video que muestra a una persona en aparente situación de calle, hablando en inglés, mientras camina por las calles de la capital.

En el video, publicado en TikTok, un usuario comenta con asombro: “La CDMX ya está muy certificada, al ahora tener vagos gringos”. Esta declaración se refiere al hecho de que la ciudad ha cambiado drásticamente debido a la gentrificación, con barrios y espacios que han sido transformados para atender a una nueva población de residentes extranjeros.

El sujeto sorprendió a los transeúntes al hablar en inglés. (TikTok / Triste Taco)

El video muestra a un hombre con una camisa azul y un pantalón negro, aparentemente descuidado, caminando por una avenida en la ciudad. Al notar que lo están grabando, el hombre se dirige a la cámara en inglés, lo que sugiere que no es mexicano.

El video ha generado una serie de reacciones en las redes sociales, acumulando más de 13 millones de reproducciones. Algunos de los comentarios destacados incluyen: “¿Cómo le hacen los vagos gringos para llegar a México jajaja?”, “En mi ciudad hay una señora que con su guitarra solo canta la de ‘Have You Ever Seen the Rain’, lo poco que sé es que era de Kansas y que tiene un familiar acá”, y “CDMX cada día más parecida a Los Ángeles”. Otro comentario mencionó: “Acá en Cancún algunos gringos ya te abren las puertas del Oxxo y Seven Eleven”.

Un video viral en TikTok muestra a una persona extranjera en situación de calle en la Ciudad de México, desatando una conversación sobre los efectos de la gentrificación en la capital mexicana. Crédito: TikTok / Triste Taco

Este fenómeno no solo refleja los efectos económicos y culturales de la gentrificación en la Ciudad de México, sino también cómo las dinámicas sociales están cambiando en las principales áreas urbanas del país.