Ganadora del primer Big Brother México reaparece y opina sobre La casa de los famosos México

Fue en 2002 cuando Rocío Cárdenas se convirtió en la primera ganadora de Big Brother México (Foto: Archivo)

Rocío Cárdenas, ganadora de la primera edición de Big Brother México en 2002, ha compartido en una reciente entrevista detalles inéditos sobre su estrategia para triunfar en el reality show. La entrevista fue realizada por Marco Antonio Silva en el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside el martes 3 de septiembre.

Además de sus reflexiones sobre su participación en Big Brother, Cárdenas opinó sobre la actual temporada de La casa de los famosos México y mostró su apoyo al equipo Team Mar, comentando sobre la rudeza del clima dentro de la casa.

Durante la entrevista, “Chío” reveló que su táctica para mantenerse tranquila y evitar conflictos en la casa de Big Brother fue permanecer ocupada constantemente.

Big Brother, en su primera temporada, fue un gran experimento televisivo (Foto: Twitter / @azalialanegra)

“Fíjate que a mí me funcionaba mucho estar activa, me buscaba cosas que hacer. Tengo el recuerdo de que yo llevaba un costurero, me puse a bordar. O sea, te pones a hacer cosas porque si no tienes nada que hacer, te vas a aburrir y vas a buscar tal vez conflicto”, compartió la regiomontana.

Rocío Cárdenas también mencionó su actual perspectiva sobre los reality shows, admitiendo que no se expondría nuevamente de la misma manera dado que los tiempos han cambiado desde su participación en Big Brother hace 22 años.

“En las redes se maneja como que está predominando más el hate que decir ‘es mero entretenimiento y vamos a divertirnos’, entonces sí ha estado muy rudo. Y para los que han salido también ha estado muy intenso, pero bueno, causa y efecto”

Rocío Cárdenas incursionó por algunos años en la industria del entretenimiento (Foto: Instagram)

Rocío, tras su exitosa participación, se vio involucrada en diversos proyectos de entretenimiento y fue la imagen de varias marcas importantes como Banco Inbursa, Bonafont, K-Swiss, Western Union y Jumex. Además, incursionó en la actuación con roles en telenovelas como Rebelde y La madrasta, y fue conductora del programa Vida TV, además de trabajar más de tres años en el programa Hoy.

Después de experimentar la fama, Cárdenas decidió dar un giro en su vida personal, contrayendo matrimonio con el cirujano plástico Giovanni Betti, con quien formó una familia. Juntos, fundaron hace más de 15 años la organización Reconstruyendo Sueños A.C., dedicada a ayudar a mujeres de escasos recursos que requieren reconstrucción mamaria debido al cáncer de mama.

La entrevista concluyó con Cárdenas mencionando que prefiere al Team Mar en La casa de los famosos México, elogiando la empatía de sus miembros y criticando el comportamiento de otros participantes, como Adrián Marcelo.

“Yo soy más Team Mar, sin duda, más empática”, refirió.