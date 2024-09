Esta es la estrategia que Adrián Marcelo aprendió de Big Brother Argentina para mantenerse como uno de los villanos de La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo es el habitante menos querido de la temporada. (@mrrobot, El 5, YouTube)

La participación de los habitantes en La Casa de los Famosos México cada vez se vuelve más tensa; sin embargo, Adrián Marcelo no ha parado de causar polémicas dentro de la casa desde su acalorada discusión con Gala Montes.

Sus actitudes y comentarios dentro del reality show han causado opiniones divididas entre el público, pues mientras algunos aseguran que su humor es negro y ácido, otros están en contra de sus ataques a otros participantes como Arath de la Torre, quien parece ser su competencia directa.

Entre todos los dimes y diretes que circulan sobre su participación, ha surgido una nueva declaración del conductor regiomontano, quien antes de entrar a la casa habló sobre la manera en que jugaría si fuera invitado. En ese entonces, aseguró que su objetivo sería llevar a sus contrincantes “al límite”

Qué dijo Adrián Marcelo sobre su forma de jugar en La Casa de los Famosos México

Entre opiniones divididas sobre la manera de jugar de Adrián Marcelo, han comenzado a revivir nuevas declaraciones del exconductor de Multimedios, quien antes de entrar a la casa más famosa de México habló sobre el reality en el podcast de Slobotzky.

“Si hay un güey adentro que lo sepa jugar te va llevar al límite. Si a mi me metieran ¿sabes qué haría?”, cuestionó el regio al conductor, posteriormente, agregó: “El día uno en la cocina, no me pareció lo que está diciendo de ti en este caso, aunque sea mentira. Así lo ganó un argentino, se puso a hacer esto en Big Brother en Argentina.”

De acuerdo con sus anteriores declaraciones, todo parece indicar que el conductor de 34 años tenía muy bien estudiado el formato del reality show, pues su objetivo desde antes de ser invitado era crear confrontación entre los integrantes, lo que los haría llegar hasta su límite. Tal y como lo ha hecho con Arath de la Torre y Gala Montes, dos personalidades que considera fuertes.

Continuando con los ejemplos de concursante argentino, Adrián menciono: “En un Big Brother en Argentina, el bato empezó de que en la lavandería se agarraba a una morra y le decía: ‘siento que lo de Mónica contigo es personal, yo la verdad no se lo aguantaría’, y la morra no había dicho nada, él está jugando.”

El conductor regiomontano advirtió que llevaría a límite a sus compañeros Crédito: TikTok/ @casadelosfamosos08

Respecto a la declaración de la cocina que dio en el espacio de José Luis Slobotzky y tomó como ejemplo de una versión de Argentina, es importante recordar que en una ocasión inventó que el conductor de Hoy había hablado mal sobre la comida de Mariana Echeverría, lo que detonó una discusión entre los habitantes de la casa.

Sin embargo, mientras la controversia sobre su manera de jugar se aclara, algunos usuarios e internautas han externado que su expulsión es necesaria, pues su manera de desenvolverse parece que ya ha cobrado facturas respecto a patrocinadores. Por ahora, solo queda esperar a que sea eliminado y comparta la razón de sus acciones, las cuales no son del agrado de la mayoría del público.