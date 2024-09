¿Patrocinadores abandonan a LCDLFM por culpa de Adrián Marcelo? Aseguran que el reality está en peligro por ultimátum de las marcas

El humor del regiomontano escaló a niveles incontrolables y ahora la producción analiza su continuidad. (VIX)

Una de las producciones más ambiciosas de la televisora de Chapultepec estaría en riesgo luego de las fuertes declaraciones que recientemente hizo Adrián Marcelo en contra de Arath de la Torre a tal grado que incluso todos los patrocinadores estarían a punto de abandonar el proyecto si él continúa en ‘La Casa de los Famosos México 2′.

Estos son los rumores que corren en redes sociales en donde se dice que la actitud retadora y violenta que ha tomado el youtuber originario de Monterrey, Nuevo León, ha tomado contra todos los integrantes del Team Mar, en especial contra Gala Montes a quien ha atacado por sus problemas de salud menta y a Arath de la Torre el cual ha decidido manifestarse contra la producción pues Marcelo ha hecho referencia a la familia del actor situación que lo ha preocupado pues sus hijos y su esposa podrían correr peligro.

Esta situación no solo ha generado el desagrado de los habitantes, de los conductores de Televisa y de los millones de fanáticos que exigen su salida del reality show, también ha rebasado los límites de lo permitido, según los seguidores, a tal grado que incluso ha comprometido la continuidad del programa por sus conductas violentas.

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre. (ViX)

Las palabras que detonaron el enojo de las marcas

Luego de que Adrián Marcelo indicara que estaba muy molesto por el posicionamiento de De la Torre en la pasada gala de eliminación y aseguró que, a partir de hoy, jugará de forma mucho más ruda, incluso recomendando que ya nadie se le pusiera de frente, las alarmas se encendieron.

“Se va a poner muy fuerte esto. Muy fuerte diría yo. Me preocupa lo fuerte que se puede poner Arath. Yo sí ya recomendaría que lo que sigue sí te prepares carnal, no es amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era el modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard. Hoy me diste luz verde”, afirmó.

“Discúlpame, yo creo que sí eres inteligente no te vas a volver a parar enfrente de mi. No es amenaza pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando”, agregó.

Estas palabras resonaron en todas las redes sociales en donde muchas personas exigen que se retire de la televisión abierta a un personaje como Adrián Marcelo que incita a la violencia en un programa en donde, como lo demostraron en la primera edición, puede ser positivo.

La intensidad subió de nivel al interior del reality Crédito: Televisa

¿Está en riesgo la casa?

Como consecuencia de lo anterior, marcas que invirtieron en publicidad durante los dos meses que dura el programa han quedado inconformes con la representación que han tenido con Marcelo a quien se le ha descrito como un hombre narcisista, violento y sínico. En ese sentido, se dice en redes sociales que estarían a punto de retirar el patrocinio, sobre todo la marca Rexona, ya que no desean ser vinculadas con un a persona que tiene un historial negativo ante el público.

Esta situación pondría preocupados a los productores de Televisa y Endemol México ya que pondrían en riesgo gran parte del proyecto por un solo concursante pues existe un contrato entre todas las partes y se deberá llegar a un consenso para tomar una decisión que beneficie a todas las partes.

Una de las personas que afirmó que hay reunión entre los altos mandos de la empresa fue el exproductor de TV Azteca, Poncho Martínez, quien explicó que sí se analizó la salida de Adrián Marcelo, pero que todo quedó en una segunda amonestación con ultimátum para que no vuelva a actuar de mala manera o sería expulsado definitivamente.

“Estaban checando lo que pasaría con las marcas al día siguiente, porque una de las promesas que se les hizo es que si regresaban, no volverían a pasar, con la mamá de Briggitte, con la mamá de Gala y Arath respaldado por Briggitte y Gala se estaban dando cuenta que se estaba convirtiendo en algo peligroso para el proyecto”, detalló.