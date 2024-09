López Obrador pide analizar a fondo violencia de género tras anulación de elección en Cuauhtémoc: “A mí me acusaron y no procedió”

El TECDMX anuló la elección porque la activista y feminista Alessandra Rojo cometió violencia de género contra Caty Monreal. (Facebook Alessandra Rojo de la Vega)

El pasado fin de semana, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc tras considerar que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo cometió violencia política en razón de género en contra de Catalina ‘Caty’ Monreal Pérez.

Ante este panorama, la aún alcaldesa electa dijo que impugnará ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante lo que considera una andanada de la familia Monreal por quedarse otra vez con la demarcación, acusando violencia de género e imponiendo a Caty; precisamente fueron estos dos argumentos los que la morenista usó en su denuncia ante autoridades electorales.

Hoy, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el actuar de los magistrados electorales capitalinos en este tema; sin embargo, el presidente se dijo respetuoso de sus decisiones aunque sí hizo un llamado a que los señalamientos por temas de violencia de género sean analizados con cuidado y a fondo.

Recordó que hace unos meses, cuando se desarrollaba la campaña presidencial, la candidata opositora Xóchitl Gálvez lo acusó de violencia política en razón de género:

“Debe tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo en el fraude electoral, en la compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos, pero ya cuando es motivo de cancelación o puede ser motivo de desconocimiento de un triunfo, haya eso, entonces sean reales o inventados, pues ya es otra cosa. El tema de violaciones por agravios de género hay que verlo eso con mucho cuidado. Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer, me acusó la candidata Xóchitl y no procedió, entonces hay que ver bien las cosas, a fondo”, dijo el mandatario.

Alessandra Rojo de la Vega impugnará la decisión de anular la elección por cometer violencia de género contra Catalina Monreal. (Especial)

¿Qué pasó en la alcaldía Cuauhtémoc?

Catalina Monreal acusó que a lo largo de la campaña, Alessandra Rojo de la Vega se refirió a ella como ‘Ratalina Monreal’ y que además invisibilizó su trayectoria y su persona al sólo llamarla ‘la candidata de Monreal’ o ‘la candidata impuesta por Monreal’, en clara alusión a su relación con la familia de políticos zacatecanos, por ello interpuso una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la cual escaló hasta llegar al Tribunal Electoral capitalino.

El sábado 31 de agosto, los magistrados decidieron anular la elección tras confirmar que Rojo de la Vega cometió violencia política en razón de género, por lo que quedó sin validez la constancia de mayoría que ya había recibido la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Caty Monreal celebró la resolución y dijo que se sentaba precedente para no volver a nulificar a una mujer.

Sin embargo, Alessandra Rojo de la Vega informó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que en dos ocasiones ha echado atrás las sentencias de los magistrados electorales de la CDMX, principalmente cuando habían ordenado un recuento de votos en la demarcación tras la denuncia de Monreal por irregularidades como:

Actas ilegibles

Diferencias entre los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares ( PREP ) y el acta del cómputo

Que el número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre ambas candidatas (primero y segundo lugar) en varias casillas

‘ Embarazo ’ de urnas

‘ Carrusel ’ (cuando un ciudadano vota en diferentes casillas con credenciales falsas por un mismo candidato)

‘Casillas zapato’ (cuando casi todos los votos o todos son en favor de un sólo aspirante)