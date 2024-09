Así reaccionó EN VIVO la comunidad LGBT+ a la eliminación de Gomita y el triunfo de Karime Pindter |VIDEO

Así reaccionó EN VIVO la comunidad LGBT+ a la eliminación de Gomita y el triunfo de Karime Pindter (Fotos: ViX/ Instagram)

Araceli Ordaz, mejor conocida en la industria del entretenimiento mexicano como Gomita, no fue la favorita de la comunidad LGBT+ para ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México como ella anticipaba. La sexta Gala de Eliminación dejó a la ex payasita afuera y regresó de forma triunfal a Karime Pindter, quienes se convirtió en una de sus máximas enemigas dentro del reality show de Televisa.

A través de su cuenta de Instagram que es manejada por un gran equipo de redes sociales, se pudo observar como en una de las múltiples dietas de transmisiones que hacen colectivos LGBT+ festejaron la eliminación de Gomita de La Casa de los Famosos México 2024 y así refrendaron su incondicional apoyo a la ex chica Acapulco Shore.

Pese a que la ex payasita fue la ‘mejor amiga’ de Ricardo Peralta dentro de La Casa de los Famosos México, integrantes de la comunidad no aprobaron que la conductora tuviera malas actitudes con la ex amiga de Manelyk González o fuera ‘la segunda’ en las actitudes que tiene el influencer abiertamente homosexual.

Así fue la eliminación de Gomita de La Casa de los Famosos México 2024

La salida de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, del reality show La Casa de los Famosos México 2 ha marcado un giro importante en la competencia. Durante la noche del 1 de septiembre, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación del programa, resultando en la expulsión de uno de los participantes más controversiales de la temporada.

El público decidió el destino de los participantes, y tras 43 días de competencia, Gomita fue la seleccionada para abandonar el programa. La nominación de esta semana incluyó a Adrián Marcelo, Gomita, Briggitte y Karime, todos miembros del equipo Tierra, lo que añadió tensión a la gala de eliminación.

Las emociones estuvieron a flor de piel cuando los habitantes de La Casa de los Famosos México fueron llamados al cuarto de eliminación, un lugar donde recibieron mensajes de sus familiares y seres queridos. Adrián Marcelo y Briggitte fueron los primeros en ser salvados, lo que los permitió regresar a sus respectivos equipos, dejando a Karime y Gomita en el mecanismo giratorio para conocer quién se iría.

La exconductora de Sabadazo se rompió en vivo al asegurar que tuvo que fingir varios de sus comportamientos para estar a salvo. (ViX)

Karime finalmente pudo reunirse con el equipo Mar, quienes la recibieron con gritos y lágrimas de triunfo, mientras que el equipo Tierra, ahora reducido a cinco integrantes en comparación con los cuatro del equipo Mar, debió reacomodar sus estrategias para los próximos días del reality,