¿Es legal trabajar en dos lugares al mismo tiempo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Bajo las condiciones económicas que enfrentamos en el país es cada vez más normal ver a personas que optan por tener dos trabajos para solventar sus gastos. Sin embargo, la gente que lleva a cabo estas prácticas suele preguntarse ¿es viable y legal tener dos empleos en el país? La viabilidad depende de la adaptabilidad de las personas, su esfuerzo y manera en la que compenetran las actividades que realizan, pero según la Ley Federal del Trabajo, ¿es posible?

El fenómeno de tener dos trabajos es conocido como pluriempleo y se ha vuelto cada vez más común debido al contexto de necesidades económicas y la aspiración de optar por una mejor calidad de vida. Es conocido como pluriempleo cuando una persona se desarrolla en más de un trabajo. Esta actividad brinda muchos beneficios; sin embargo, también trae consigo algunas consecuencias.

Beneficios y desventajas

Dentro de los beneficios más evidentes se encuentra una mayor solvencia económica, la adquisición acelerada de experiencia en diversos escenarios, pero todo esto podría comprometer tu calidad de vida. Al tener dos jornadas laborales en el día deja poco espacio y tiempo para poner atención en los cuidados básicos como la alimentación y horas de sueño adecuadas. De igual manera, tus relaciones interpersonales pueden sufrir un cambio drástico gracias al poco tiempo libre que tienes y el estado de humor.

¿Es legal tener dos empleos al mismo tiempo?

Para la gente que se pregunta si al tener dos trabajos estas incurriendo en una ilegalidad, la repuestos es clara, contar con dos empleos o más no es ilegal; no constante, si representa obligaciones diferentes para el trabajador. Una de las cosas más importante es informar a los patrones que se están desarrollando actividades en otra empresa al mismo tiempo. De igual manera, es claro que no se pueden descuidar las actividades, ni las responsabilidades adquiridas en los lugares en donde se labora.

¿Qué ocurre con el SAT e IMSS?

México. En el ámbito laboral, una situación que frecuentemente genera dudas es la posibilidad de estar cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en más de una empresa. Según información del propio IMSS, esto es posible y los registros de ambos empleos aparecerán como uno solo en el sistema del trabajador. A efectos de los descuentos de las cuotas obrero-patronales, los salarios de los diferentes trabajos se sumarán, incrementando así el valor de las cuotas deducidas por cada seguro.

En lo que respecta al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los trabajadores que ganan menos de $400,000 anuales deben asumir una serie de responsabilidades tributarias específicas. Normalmente, para estos ingresos, es el patrón quien realiza las retenciones de ISR y efectúa las declaraciones pertinentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). No obstante, la dinámica cambia cuando un trabajador tiene más de un empleo. En estos casos, no solo debe informar al SAT sobre su situación laboral múltiple, sino que la responsabilidad de llevar a cabo las declaraciones mensuales y anuales del ISR recae directamente en el propio trabajador.

Para cumplir adecuadamente con estas obligaciones fiscales, el trabajador deberá solicitar a cada uno de sus empleadores las constancias de retenciones y percepciones. Estos documentos son indispensables para calcular correctamente los montos a declarar y evitar posibles sanciones por omisiones o errores en la información entregada al SAT.

Cabe destacar que la suma de los salarios provenientes de distintos empleos puede modificar no solo las obligaciones fiscales del trabajador, sino también sus derechos y beneficios en el sistema de seguridad social. Por ejemplo, el total de los ingresos acumulados influye directamente en la cantidad de las aportaciones al IMSS, lo que puede repercutir en prestaciones como incapacidades, pensiones y servicios médicos, entre otros.