Un indocumentado en EEUU manda dinero a sus padres para hacer su casa y se entera que ya se lo gastaron l VIDEO

Un joven migrante en Estados Unidos ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales al compartir su historia de abuso de confianza por parte de su familia. El video en el que narra su experiencia rápidamente se hizo viral, tocando el corazón de quienes lo escucharon.

Con cinco años trabajando en el país del norte, el joven relató que había enviado una parte significativa de sus ingresos a sus padres, con la esperanza de ahorrar para su regreso a casa.

La idea era que ellos guardaran su dinero hasta que él decidiera volver a su país de origen y comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la realidad que descubrió fue devastadora.

El joven comentó que había decidido que este sería su último año trabajando en Estados Unidos. Con la certeza de que sus ahorros estaban seguros, llamó a su padre para comunicarle su decisión de regresar. Fue en esa conversación cuando recibió un golpe emocional que lo dejaría marcado para siempre.

Progenitor da malas noticias

Inmigrante explica que sus padres se gastaron los ahorros de 5 años con lo cual pretendía construir su casa y vivir en su país de origen. Crédito: (EsdeProfugos/X)

Su padre, lejos de compartir su entusiasmo por el retorno, le sugirió que no se regresara. Intrigado y preocupado, el joven preguntó la razón de esta postura. Lo que escuchó después lo dejó sin palabras.

Su padre le confesó que, si bien había comprado un terreno, todo el dinero que había enviado durante esos cinco años ya no existía. “No te regreses porque vas a pasar hambre. No tengo nada para ti. El terreno está ahí, pero del dinero, no te queda nada. Tu madre y yo nos lo hemos gastado todo”, fueron las palabras de su progenitor, según relata el joven en el video.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el joven migrante, quien había depositado toda su confianza en sus padres. No solo había estado trabajando arduamente en un país extranjero, sino que también había hecho sacrificios personales y financieros con la esperanza de un futuro mejor en su tierra natal. La traición de su familia fue un golpe doblemente doloroso, ya que provenía de las personas en quienes más confiaba.

Este caso ha generado una ola de empatía y apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su tristeza y solidaridad con el joven. La historia también ha abierto un debate sobre la confianza, los sacrificios de los migrantes y las difíciles situaciones que enfrentan al tratar de ayudar a sus familias desde lejos.

El relato de este joven es un recordatorio de las complejas realidades que viven muchos migrantes, quienes, en busca de una vida mejor, a veces enfrentan desafíos que jamás imaginaron, incluso por parte de sus seres más queridos.