Perrito se divierte y corre de lado a lado en vagón del Metro de la Línea 12

Perrito es captado corriendo de un lado a otro al interior de vagón del Metro Crédito: X/ADN40- Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) es uno de los transportes públicos que más se utilizan, ya que a lo largo de sus 12 líneas miles de mexicanos día con día se trasladan a sus destinos, aunque recientemente se viralizó en redes sociales a un perrito que viajaba en uno de los vagones naranjas.

Fue por medio de redes sociales que se difundió un video en el que se puede ver que un perrito abordó el convoy naranja para disfrutar de un viaje en el medio de transporte.

Perrito se pasea por vagón del Metro

En el video que se ha difundido a través de las plataformas digitales se puede ver que se grabó al interior de uno de los vagones del Metro, en donde además un lomito se encontraba corriendo de un lado a otro.

El momento fue captado por los usuarios en la línea 12 del Metro, la cual va de Tláhuac a Mixcoac y cuenta con estaciones con alta demanda como Insurgentes Sur, Eje Central, Nopalera y Parque de los Venados.

El perrito fue visto al interior de un vagón de la línea 12 del Metro (CUARTOSCURO)

Los usuarios que se encontraban al interior del vagón de color naranja se encontraban felices por la presencia del canino, además de que lo que más llamó la atención fue que el perrito corria de un lado al otro, es decir, llegaba con gran velocidad al final del vagón y volvía a correr en dirección contraría.

Algunas personas mostraron su emoción al ver su video y algunos de los comentarios que se pueden leer son: “quiero tener un perrito pero siento que no puedo porque cuando viaje me va a dar pena dejarlo encargado”, “a mí me parece que está perdido”, “tal vez buscaba a alguien”, “está espantado y yo creo que buscaba la salida” y “al menos algo bueno durante un viaje en el Metro”.

El canino se encontraba en un vagón de la línea 12 Créditos: (X/adn40)

¿Cuándo se fundó la línea 12 del Metro?

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, conocida también como la Línea Dorada, se inauguró el 30 de octubre de 2012. Esta línea es una de las más modernas del sistema de transporte colectivo y abarca un tramo de 20 estaciones, conectando Mixcoac en el oeste con Tláhuac en el sureste de la ciudad.

La línea 12 del Metro se abrió en 2012 Crédito: Cuartoscuro

La construcción de la Línea 12 representó un gran desafío en términos de ingeniería y logística, ya que cruza diversas zonas con características geológicas y socioeconómicas muy variadas. Su creación tenía como objetivo mejorar la movilidad en la zona sur-oriente de la Ciudad de México, un área que había experimentado un crecimiento significativo en su población y tránsito.

El primer tramo inaugurado abarca 24.5 kilómetros, con 9 estaciones subterráneas y 11 elevadas. Este proyecto contó con la colaboración de varias empresas nacionales e internacionales. La Línea 12 destaca no solo por su extensión, sino también por la incorporación de tecnología avanzada en sus trenes y estaciones.

A pesar de su innovadora propuesta, la Línea 12 ha enfrentado varias problemáticas desde su inauguración, incluyendo cierres parciales debido a problemas estructurales y de mantenimiento, lo que ha generado críticas y un constante esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y operatividad.